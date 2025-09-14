Los diez pueblos más frescos de La Comunitat Valenciana para huir del calor Todas estas localidades se encuentran alejadas de la costa

Laura Carrasco Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:16 Comenta Compartir

El calor en la Comunitat Valenciana en estas épocas es algo que la mayoría de la población tiene interiorizado, al haber experimentado temperaturas que ya superan los 30 grados centígrados día tras día. La ola de calor sigue vigente y si no se tiene aire acondicionado o ventilador, huir de ester será cada vez más difícil. Pero lo cierto es que en la región hay algunas zonas más frescas debido a su situación geográfica, que hacen más fácil pasar el verano. Si se quiere escapar del calor unos días o incluso unas horas, hay pueblos para alojarse y dormir con las ventanas abiertas, respirar el aire fresco y puro de la montaña y volver con las pilas recargadas para seguir aguantando el calor.

Todos ellos tienen tres cosas en común: no hay humedad porque están alejados del mar, suelen estar relacionados con bosques y miden más de 700 metros. Además son pueblos muy pequeños, lo cual es perfecto para desconectar y tener intimidad. Son los siguientes:

Ademúz en el Rincón de Ademuz (Valencia)

Con 750 metros de altitud y 900 habitantes, tiene unas temperaturas máximas de 31 grados y una mínima de 17 grados por la noche que permite refrescar. Rodeado de montañas y bosques, se encuentra cerca del cerro Calderón, la montaña más alta de la Comunitat Valenciana

El Toro en el Alto Palancia (Castellón)

Con 1.000 metros de altitud y tan solo 140 habitantes, es todavía más fresco con máximas de 28 grados en agosto y mínimas de 14 grados. Dispone de mucha sombra y un ambiente tranquilo con la brisa montañosa, ideal para desconectar totalemente.

Vistabella del Maestrat en L'Alcalatén (Castellón)

Con 1.250 metros de altitud metros de altitud y 430 habitantes, ostenta el récord de las noches más fresquitas de la Comunitat Valenciana con 12 grados y máximas de tan solo 26 grados, todo un lujo para los amantes del frío en verano. Además está a los pies del Penyagolosa, rodeado de pinos y fuentes.

Castell de Cabres en Els Ports (Castellón)

Con 1.130 metros de altitud y tan solo 50 habitantes, es el menos poblado de todos y se acerca a Vistabella con 13 grados de mínima y 27 de máxima en agosto. Lo ideal para huir de la civilización.

Barracas en el Alto Palancia (Castellón)

Con 1.000 metros de altitud y 160 habitantes, es de los de más fácil acceso por tren y carretera. Cuenta con rutas de senderismo y mínimas de 14 grados y máximas de 28 grados en agosto.

Alpuente en Los Serranos (Valencia)

Con 1.000 metros de altitud y 330 habitantes, repite las temperaturas de barracas pero con más cultura al tener un conjunto histórico de primer nivel con yacimientos fósiles.

Ares del Maestre en Alt Maestrat (Castellón)

Con 1.200 metros de altitud y tan solo 150 habitantes, cuenta con máximas de 26 grados y mínimas de 13 grados. También es el pueblo perfecto para aquellos que les gustan los embutidos y las setas.