Detenidos los responsables de las pintadas ferroviarias en Massamagrell Se les atribuyen dieciséis delitos de daños por un valor superior a los 33.000 euros y se pueden producir nuevos arrestos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a un menor por los cuantiosos actos vandálicos que han tenido lugar en las máquinas ferroviarias. El inicio de la operación «Paint» tiene su origen el día 07 de enero del 2025, con motivo de numerosas denuncias presentadas por empresas del sector del transporte, debido a la escalada incesante de cuantiosos hechos vandálicos que tienen lugar en las maquinas ferroviarias destinadas al uso público.

Estas pintadas provoca graves perjuicios tanto para las entidades jurídicas involucradas, como para los usuarios que en esos momentos utilizaban estos medios de transporte para desplazarse.

Los delitos tenían lugar en cualquier franja horaria sin importar a sus autores ser vistos o grabados, ya que ocultaban sus rostros con gorras y bragas de cuello con el objetivo de evitar ser identificados. Mientras pintaban con spray las máquinas y vagones, eran observados por los viajeros que se encontraban en el interior de las mismas, hasta que los artífices de los actos vandálicos huían entre gritos y carcajadas.

Posteriormente, colgaban en redes sociales las acciones realizadas de manera ilícita llegando a tener una repercusión internacional, ya que se sabe que estas personas se movían a nivel nacional e internacional con el objetivo de plasmar sus firmas para luego publicarlas en redes sociales.

Durante la complicada investigación, se han recopilado numerosas denuncias por hechos similares, acompañados de material fotográfico y audiovisual que era estudiado por los investigadores de manera exhaustiva y minuciosa. En las pintadas se podían observar los denominados «tag» que es la firma estilizada o seudónimo del escritor del grafiti, con el objetivo de dejar su huella de manera reconocible. Indicio importante que ha llevado a la identificación de varios de los autores.

La operación se ha saldado con la detención de dos hombres de 18 y 19 años de edad y la investigación de un menor de 17 años. Todos ellos de nacionalidad española. Se les atribuye la comisión 16 delitos de daños por valor de más de 33.000 euros. Aunque la operación se mantiene abierta y no se descartan más detenciones, ya que el principal grupo se encuentra formado por no menos de una docena de integrantes.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Massamagrell con la colaboración de un vigilante de seguridad privada especialista en grafitis como perito calígrafo judicial.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Massamagrell.