Un kilo de hachís en la rueda de repuesto: detenido un conductor con droga en Xeresa En el coche también se hallaron más de 1.600 euros en billetes de distinto valor

R. V. Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:03 | Actualizado 09:49h.

La cuestión es ponerlo difícil a la Guardia Civil. Una patrulla del instituto armado tuvo que empeñarse a fondo para descubrir un kilo de hachís oculto en el interior de un vehículo. La operación se saldó con la detención de un hombre que ocultaba en el coche un paquete de 1 kilogramo de hachís dividido en 10 tabletas listo para su consumo.

El pasado 5 de septiembre, agentes de la Guardia Civil de Simat de la Valldigna observaron dos vehículos en las proximidades de los accesos a la autovía AP-7, a la altura de Xeresa. Tras acercarse, vieron dos hombres en actitud sospechosa.

Procedieron a la identificación de estas dos personas y al registro de ambos vehículos. En el hueco de la rueda de repuesto de uno de estos, encontraron un paquete semiabierto de un kilogramo de hachís dividido en 10 tabletas con su envoltorio y marca. En el mismo coche, hallaron un total de 1.680 euros en billetes de distinto valor.

Por estos hechos ha sido detenido un hombre de 32 años y nacionalidad marroquí por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas). Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.