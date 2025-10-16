Descubren en murciélagos de España un coronavirus similar al que provocó la pandemia de Covid-19 Investigadores de la Universitat de València advierten de la importancia de analizar su comportamiento y vinculación con humanos para anticiparse a futuros brotes, por ejemplo con el diseño de antivirales

Joaquín Batista Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 12:29

Un equipo de investigación en el que participa la Universitat de València ha identificado ocho genomas de coronavirus en murciélagos de distintas regiones de España, tres de los cuales podrían representar nuevas especies virales. Además, uno presenta características similares al SARS-CoV-2, el que provocó la pandemia de Covid-19. Los resultados del hallazgo han sido publicados en la revista PLoS Pathogens.

El estudio, liderado por el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I²SysBio), centro mixto de la Universitat de València (UV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto al Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE) de la UV, se basa en la secuenciación de muestras fecales de cientos de murciélagos, recogidas en diversas partes de España, pertenecientes a 23 especies diferentes. Esta investigación representa el mayor esfuerzo realizado hasta la fecha para estudiar la diversidad de coronavirus en la fauna ibérica.

El equipo de investigación ha logrado identificar ocho genomas completos de coronavirus, de los cuales tres corresponden a especies de coronavirus potencialmente nuevas, pertenecientes al género Alphacoronavirus. Este género engloba una gran parte de los coronavirus conocidos e incluye diversos causantes de resfriados comunes, así como importantes virus de cerdos y otras especies.

Los análisis filogenéticos revelaron conexiones evolutivas con coronavirus descritos anteriormente en murciélagos de otros países de Asia y Europa, lo que sugiere que los reservorios virales de estas regiones comparten muchos elementos en común.

«Las fuertes similitudes entre estos virus nos estarían indicando un origen común bastante reciente y una importante transmisión de estos virus en las poblaciones de murciélagos», explica Rafael Sanjuán, investigador del I2SysBio, profesor de Genética de la UV y uno de los principales autores del estudio.

Uno de los virus identificados, el RhBetaCoV-Murcia2022, pertenece al género de los Betacoronavirus, al igual que el SARS-CoV-2. Además, este nuevo virus mostró capacidad para utilizar el receptor humano ACE2 —el mismo que emplea el SARS-CoV-2—, aunque con una afinidad significativamente menor. Los receptores virales son por lo general proteínas de la superficie de la célula usados por los virus como puerta de entrada.

De este modo, este hallazgo sugiere un potencial zoonótico (capacidad de transmisión de animales a seres humanos), pero subraya la importancia de seguir investigando la diversidad viral en murciélagos para prevenir posibles brotes virales zoonóticos.

«Pese a que el nuevo virus y SARS-CoV-2 comparten receptor, hay otros factores que un virus necesita para considerarse infeccioso o potencialmente peligroso, pues además de entrar en la célula, debe ser capaz de replicar su genoma, expresar sus genes, evadir la respuesta inmunitaria y ser transmitido eficientemente entre personas», afirma Jérémy Dufloo, investigador del I2SysBio y también autor del estudio. En este sentido, explica: «Por el momento no ha sido posible aislar y cultivar el virus completo, por lo que carecemos de las herramientas para un estudio más pormenorizado del virus».

Trabajo de prevención

Estos hallazgos subrayan la importancia de la realización de estudios de campo para poder detectar la presencia de estos virus y entender su comportamiento en la naturaleza. Su monitorización (analizar su abundancia, el contacto con seres humanos o su evolución) es clave en la prevención de futuros brotes virales.

Asimismo, la identificación de los receptores (como el ACE2) que utilizan los virus para infectar a las células permite diseñar nuevos antivirales que inhiban su entrada. De esta manera, este tipo de investigaciones contribuyen al desarrollo de nuevos antivirales que podrían ser utilizados en caso de futuros brotes virales.

Esta investigación ha sido financiada por el European Research Council (ERC), el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Generalitat Valenciana, la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y la Skłodowska-Curie Actions.