DKV descarta nuevas reuniones a corto plazo para tratar la reversión del departamento de salud de Dénia Los trabajadores lamentan que a poco más de un mes de elecciones todavía no hay una hoja de ruta para la operación EUROPA PRESS Viernes, 15 marzo 2019, 13:59

La Conselleria de Sanidad asegura que su objetivo sigue siendo la reversión de la gestión privada del departamento de Salud de Dénia y del Hospital de la Marina y que trabaja para cerrar un acuerdo en ese sentido. No obstante, DKV, la principal accionista de la adjudicación de la gestión del departamento, ha confirmado que no acudió a una reunión sobre el tema prevista este jueves y que, además, no existe en el corto plazo ningún nuevo encuentro programado con la administración.

Así, fuentes del departamento que dirige Ana Barceló han aseverado que las negociaciones para la reversión se mantienen con las adjudicatarias -DKV Seguros y Ribera Salud-, para lograr un acuerdo, cuando resta un mes del inicio de la campaña electoral el próximo 12 de abril.

Por su parte, DKV, principal accionista de la adjudicación de la gestión del departamento, ha confirmado que no acudió a la cita prevista para ayer jueves en Valencia para negociar con Sanidad esa reversión. En ese sentido, han precisado, además, que no existe en el corto plazo ningún nuevo encuentro programado con la administración autonómica valenciana. Las fuentes consultadas han evitado pronunciarse sobre el fondo de la reunión que estaba convocada este jueves.

Por su lado, fuentes sindicales del departamento han indicado que el próximo día 21 está prevista una reunión entre el subsecretario autonómico de Sanidad y la Junta de Personal del Hospital.

Con todo, han considerado que en el tiempo que resta «tienen que llegar a un acuerdo». «Esto será como el Brexit, hasta el último día no se sabrá; juegan la carta hasta el último minuto», han considerado esas fuentes, que han mantenido que DKV «siempre ha dicho que quiere irse».

Asimismo, han rechazado la posibilidad de que DKV abandone la concesión y que esta sea asumida en exclusividad por Ribera Salud. «Esto se tiene que acabar, es un desastre», han afirmado y han detallado que el departamento cuenta «ahora con dos -especialistas-, digestivos; y hay 9 en la Vila Joiosa y 7 en Gandia, y tenemos la misma área«.

«Han suspendido hasta cuatro veces la consulta de digestivo, es terrible», han continuado. Al respecto, han sostenido que la oferta de la Conselleria es una «salida honrosa» para las concesionarias.

Sobre este tema se ha manifestado también Podemos. El candidato de Unides Podem-Esquerra Unida a la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, ha instado al presidente del Consell, Ximo Puig, a que «pase de las palabras a los hechos y que se sustituyan las negociaciones en la sombra por acuerdos con luz y taquígrafos» en el proceso de recuperación del departamento de salud de Dénia.

Dalmau ha recordado que hace casi tres años que el presidente se comprometió a recuperar este departamento de salud, «pero una vez disueltas Les Corts de forma anticipada y convocadas las elecciones, aun no existe una hoja de ruta clara para su reversión«. »Ha habido muchas promesas y pocos avances«, ha lamentado.

El Consell, ha insistido, «no debe improvisar, ni mirar a otro lado, ni hacer el juego a la empresa, que puede estar boicoteando a propósito la negociación a la espera el resultados de las próximas elecciones. La Conselleria de Sanidad no puede retrasar sus actuaciones, no debe eludir sus responsabilidades».

Dalmau ha recordado que Les Corts aprobaron a finales de enero una propuesta de Podem que reclamaba al Consell que diera los pasos necesarios para que se haga realidad la recuperación por parte de la sanidad pública del Departamento de Salud de Dénia en los términos menos gravosos para la ciudadanía.

Asimismo, ha recordado que Les Corts, también a propuesta de Podem,aprobaron reclamar la recuperación de dicho departamento para la sanidad pública y de gestión directa, en los términos menos gravosos para la ciudadanía y más favorables para la población asistida.

Dalmau ha advertido de que «es tiempo de cumplir los compromisos del Gobierno valenciano y aportar soluciones en este asunto, y ha defendido la importancia de que la salud se gestione desde el ámbito público pues con este tema no se puede hacer negocio, porque la preocupación crece en los y las profesionales y trabajadores de Marina Salud por unas malas condiciones laborales y salariales, unas plantillas reducidas, un futuro incierto que acentúa la fuga de profesionales y preocupa a la ciudadanía, que reclama dejar de ser ciudadanos de segunda en la atención sanitaria pública».

El candidato afirma además que el departamento de salud gestionado por Marina Salud es «donde la sanidad privatizada ha tenido mayores problemas y más contestación ciudadana». En cuanto a la intención del Consell de acometer la reversión a través de una empresa pública, Podem ha advertido que es necesario «conocer las implicaciones que tendrá el modelo elegido de empresa pública para solucionar los problemas de la asistencia sanitaria de la comarca así como las repercusiones que tendría en las y los profesionales y trabajadores sanitarios».