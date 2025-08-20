La descarga de un avión de extinción valenciano salva a una persona rodeada por el fuego en Galicia El piloto del Thrush 710P de la compañía Plysa evita una tragedia mientras cuando alguien se quedó atrapado mientras abría un cortafuegos en un municipio de Ourense

La descarga de un avión de la empresa valenciana Plysa, encargada de las labores de extinción de incendios en Galicia, permitió salvar la vida a una persona que se encontraba rodeada por el fuego en la provincia de Ourense. Una publicación de la Guardia Civil del pasado domingo muestra con un vídeo la pericia del piloto al dar justo en el punto en el que había alguien atrapado por el fuego en la zona del Cenza, en el municipio de Vilariño de Conso.

La Benemérita explicaba en esa publicación que el fuego había rodeado a una persona que se encontraba abriendo un cortafuegos y que la rápida intervención de su Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y de este medio aéreo resultó vital para evitar que pereciera abrasado por las llamas. Y el vídeo refleja la virulencia del fuego, al final, y al avión realizando la certera descarga sobre un buldócer hacia el que se acercaban las llamas.

🔥#IncendiosForestales | Hoy el fuego rodeó a una persona que abría un cortafuegos en Cenza #Ourense. La rápida intervención de nuestro Grupo de Rescate e Intervención en Montaña #GREIM y medios aéreos evitó una tragedia.@GuardiaCivil, Servicios de #Emergencias112,… pic.twitter.com/x54pzcKKHo — Guardia Civil (@guardiacivil) August 17, 2025

Plysa, empresa vinculada a Air Nostrum, es la que se encarga de las tareas de extinción de la región gallega. En esa zona cuenta con nueve aviones y tiene a unas 40 personas trabajando en los fuegos. El avión que utiliza en estas labores, y que protagoniza esta escena en tierras de Ourense es el Thrush 710P. Su velocidad y su capacidad de operar en pistas cortas le permiten llegar antes al foco del incendio y, de esta forma, realizar un ataque inicial muy rápido. La descarga alcanza los 2.801 litros, una cantidad para atajar los conatos y para participar en las tareas de extinción.