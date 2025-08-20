Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallada en Paiporta parte de la 'tortada' de Goerlich que arrastró la dana
Momento en el que la descarga llega al buldócer y apaga las llamas. Guardia Civil

La descarga de un avión de extinción valenciano salva a una persona rodeada por el fuego en Galicia

El piloto del Thrush 710P de la compañía Plysa evita una tragedia mientras cuando alguien se quedó atrapado mientras abría un cortafuegos en un municipio de Ourense

R. González

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:01

La descarga de un avión de la empresa valenciana Plysa, encargada de las labores de extinción de incendios en Galicia, permitió salvar la vida a una persona que se encontraba rodeada por el fuego en la provincia de Ourense. Una publicación de la Guardia Civil del pasado domingo muestra con un vídeo la pericia del piloto al dar justo en el punto en el que había alguien atrapado por el fuego en la zona del Cenza, en el municipio de Vilariño de Conso.

La Benemérita explicaba en esa publicación que el fuego había rodeado a una persona que se encontraba abriendo un cortafuegos y que la rápida intervención de su Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y de este medio aéreo resultó vital para evitar que pereciera abrasado por las llamas. Y el vídeo refleja la virulencia del fuego, al final, y al avión realizando la certera descarga sobre un buldócer hacia el que se acercaban las llamas.

Plysa, empresa vinculada a Air Nostrum, es la que se encarga de las tareas de extinción de la región gallega. En esa zona cuenta con nueve aviones y tiene a unas 40 personas trabajando en los fuegos. El avión que utiliza en estas labores, y que protagoniza esta escena en tierras de Ourense es el Thrush 710P. Su velocidad y su capacidad de operar en pistas cortas le permiten llegar antes al foco del incendio y, de esta forma, realizar un ataque inicial muy rápido. La descarga alcanza los 2.801 litros, una cantidad para atajar los conatos y para participar en las tareas de extinción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  3. 3 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  4. 4

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  5. 5

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  6. 6 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  7. 7 Día negro en la carretera: seis personas mueren en solo unas horas en accidentes de tráfico
  8. 8

    El Valencia reorganiza su delantera
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La descarga de un avión de extinción valenciano salva a una persona rodeada por el fuego en Galicia

La descarga de un avión de extinción valenciano salva a una persona rodeada por el fuego en Galicia