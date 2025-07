El «desastre» de las indemnizaciones por la dana: un 25% menos por coche dañado

Arturo Checa Valencia Martes, 8 de julio 2025 | Actualizado 09/07/2025 00:22h. Comenta Compartir

No sólo han sufrido la pérdida de casas, propiedades y, lo que es más trágico en no pocos casos, el dramático adiós de seres queridos. ... Ahora tienen que enfrentarse a la penosa situación de ver cómo la administración les regatea a la hora de pagarles por lo que se llevó el agua. Y en no pocos casos. Más de un millar de indemnizaciones tramitadas por peritos voluntarios en Paiporta sobre vehículos dañados por la dana se han realizado con una valoración a la baja por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. O sea, el Gobierno. Así lo denuncian los propios profesionales. «Es un desastre, un despróposito y una arbitrariedad», señala Germán Zaragozá, el portavoz del colectivo de peritos.

Tal y como valoran los profesionales, la media de las infravaloraciones radica en torno al 25% menos. Y en total, unas 1.400 peritaciones realizadas y pagadas por el Consorcio han tenido menos indemnización de la que legalmente, y conforme a la valoración de los expertos, merecerían los particulares. La media es de unos 3.000 euros menos por vehículo dañado. Aunque en muchos casos asciende a más, hasta 5.000 euros. Incluso hay mermas de nada menos que 40.000 euros. Este es el caso de un Mercedes G, un vehículo de alta gama arrasado por la riada. Los peritos no están dispuestos a quedarse con las manos cruzadas. Con la riada, Zaragozá y otros profesionales se ofrecieron a peritar de manera voluntaria los daños a los afectados de Paiporta, el núcleo de la zona cero del desastre. Ahora han emprendido la batalla para presionar al Consorcio. Noticia relacionada Las empresas de Paiporta denuncian siete meses de pérdidas por la lentitud del Consorcio de Seguros En el horizonte está ya poner el asunto en manos de la Fiscalía. Antes han pedido una reunión a la delegada del Gobierno para intentar mediar en el asunto. Zaragozá subraya que actúan con responsabilidad. Podrían haber acudido a la Justicia e interponer demandas en los juzgados. «Si nosotros presentamos 400, otros peritos otras, colapsaremos la justicia de manera innecesaria, cuando es decisión del Gobierno ponerle solución», subraya. El robo o destruccción de 20 coches El asunto no es el único polémico que ha saltado a la palestra pública en relación a los coches dañados en la dana. La Asociación Damnificados Dana Horta Sud-Valencia ha denunciado ante los juzgados la sustracción, desaparición o destrucción de vehículos por parte de terceros de una veintena de vehículos que resultaron afectados por la riada y que estaban depositados en campas, descampados o calles. La denuncia se presentó a finales de febrero ante el Juzgado 1 de Catarroja, que se inhibió en favor del 3, que investiga la causa de la dana, que su vez lo devolvió por falta de competencia, y será la Audiencia de Valencia la que decidirá qué juzgado debe asumir la instrucción, según ha informado a EFE el equipo jurídico de la asociación. Muchos afectados que habían perdido sus vehículos se dieron cuenta de que estos habían desaparecido de la campa, descampado o calle donde se encontraban, y supusieron que era por orden del ayuntamiento, pero no sabían a qué lugar o depósito se había llevado. Algunos afectados han descubierto que por parte de terceros se ha comerciado con las piezas de su vehículo e incluso alguno se ha intentado poner en circulación. Con la desaparición del vehículo, su propietario deja de recibir entre 1.000 y 3.000 euros procedentes de la comercialización de los restos, que completarían la indemnización del Consorcio de Seguros, añaden las fuentes.

