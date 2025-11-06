Estas serán las defensas en los polígonos de Riba-Roja y Loriguilla frente a la dana

La protección del área industrial de Riba-roja y Loriguilla es uno de los aspectos que más desarrollo tiene en el Plan para la Recuperación ... frente a las Inundaciones aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica, aprobado de manera definitiva tras el estudio de 109 alegaciones. El documento realiza una serie de propuestas a incluir en las inversiones de 551 millones previstas para obras de prevención y protección frente a la dana.

No en vano, el primer Ayuntamiento fue el único que en 2023 presentó alegaciones al Plan de Gestión de Inundaciones, ahora en revisión, al pedir que se fijaran actuaciones para proteger el polígono del Oliveral.

El plan relata a la perfección lo que ocurrió el 29 de octubre del pasado año. «Justo antes del cruce con la A-3, por la margen izquierda, se produce un desbordamiento masivo de agua del barranco del Poyo hacia los polígonos industriales. El desbordamiento produce la inundación del polígono industrial sector 12 y sector 13 de Riba-roja. Las aguas atraviesan estos dos polígonos industriales y continúan hasta el polígono El Oliveral a través de los pasos de la A-7, tanto el de la línea de ferrocarril como el paso del barranco de la Saleta, se indica.

No es la única amenaza ese día, dado que también entró en acción el Pozalet. «Al norte de la cuenca de la rambla del Poyo, las aguas en el barranco del Pozalet circulan en gran parte encauzadas a su paso por Loriguilla, produciéndose los mayores desbordamientos en la zona agrícola de aguas abajo hasta el paso de la autovía A-7», indican los autores del plan.

Antes de este paso, se le unirían aguas procedentes del barranco del Poyo que atraviesan los citados polígonos industriales. «Tras el paso de la A-7, el barranco de Pozalet sigue encauzado, pero también se desborda inundando el polígono industrial El Oliveral. Al término de este polígono. el cauce desaparece, tiene que atravesar la Ronda Puerto de Valencia y continúa desbordándose por zona agrícola y, posteriormente, por zona industrial, alcanzando la calzada de la A-3 en dirección Madrid.

¿Que soluciones se proponen? La primera que aparece es la necesidad de mejorar el drenaje transversal del barranco del Pozalet-Saleta en el cruce con la Ronda Puerto de Valencia (entre los polígonos industriales El Oliveral y Parque logístico de Ribarroja). Además, en la ronda «debe estudiarse la retirada de las barreras New Jersey existentes en el entorno de la rambla de Pozalet, ya que producen una sobreelevación en los niveles del agua y pueden redirigir las aguas hacia la A-3 y los polígonos industriales».

Otra de las soluciones aparece después. «Los barrancos de Pozalet-Saleta inundaron ampliamente El Oliveral en Ribarroja, los polígonos industriales posteriores en Quart de Poblet, incluido el centro comercial de Bonaire, y finalmente los cascos urbanos de Aldaia y Alaquàs. Por ello, deben plantearse zonas de almacenamiento controlado para proteger las áreas urbanas y polígonos industriales existentes aguas abajo», afirman.

El análisis de la inundación de la cuenca Pozalet-Saleta muestra la conveniencia de establecer cuatro zonas de almacenamiento controlado que en su conjunto «contribuyen a reducir los daños de la inundación en las poblaciones de Aldaia y Alaquàs, pero que, además, cada una de ellas reduce los daños inmediatamente aguas abajo de donde se ubican».

La primera zona de almacenamiento controlado situada al sur de la población de Loriguilla, contribuirá a reducir el riesgo de inundación en esta población y en los polígonos de aguas abajo. La segunda, justo aguas arriba del cruce con la A-7, es fundamental para reducir los daños en los polígonos industriales de Ribarroja aguas abajo de la A-7.

La tercera debe ir acompañada de la permeabilización de la Ronda del Puerto de Valencia y su objetivo fundamental es proteger el polígono industrial de Quart de Poblet y el resto de las poblaciones situadas aguas abajo. Finalmente, la última se sitúa al oeste de la población de Aldaia. Tiene por objetivo almacenar los caudales desbordados aguas arriba y constituye el último elemento de protección de la población.

La zona de laminación controlada aguas arriba del núcleo urbano de Loriguilla está ocupada principalmente por terrenos agrícolas y no se inundó durante la crecida, por lo que requiere la «excavación de un volumen importante de terreno para adecuarla como zona de almacenamiento de agua controlada. Además, resultará necesario compatibilizarla con la posible área de expansión urbanística prevista».