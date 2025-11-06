Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario retira residuos en el polígono el Oliveral después de la dana. ADOLFO BENETÓ

Estas serán las defensas en los polígonos de Riba-Roja y Loriguilla frente a la dana

El plan aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica detalla las soluciones para evitar inundaciones en las empresas

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:39

Comenta

La protección del área industrial de Riba-roja y Loriguilla es uno de los aspectos que más desarrollo tiene en el Plan para la Recuperación ... frente a las Inundaciones aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica, aprobado de manera definitiva tras el estudio de 109 alegaciones. El documento realiza una serie de propuestas a incluir en las inversiones de 551 millones previstas para obras de prevención y protección frente a la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  7. 7

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  8. 8

    La jueza estrecha el cerco: cita al núcleo duro de Mazón, a Pérez Llorca y al dueño del Ventorro
  9. 9

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  10. 10

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas serán las defensas en los polígonos de Riba-Roja y Loriguilla frente a la dana

Estas serán las defensas en los polígonos de Riba-Roja y Loriguilla frente a la dana