Defensa descarta desmilitarizar el convento de Santo Domingo a corto plazo La ministra de Defensa, con el presidente de la Generalitat, este sábado en Mislata. / j. j. monzó La ministra Robles subraya ante Ximo Puig que el antiguo convento está en uso y no es motivo de negociación LAS PROVINCIAS Sábado, 16 febrero 2019, 15:03

La ministra Margarita Robles ha descartado hoy que la desmilitarización del convento de Santo Domingo, que en la actualidad alberga Capitanía, se vaya a llevar a cabo a corto plazo, puesto que «está en uso y necesitaríamos una alternativa, por lo que no es tan fácil».

La titular de Defensa ha hecho hoy estas declaraciones en el acto de presentación de la futura residencia de ancianos y centro de día de Mislata, que se ubicarán en las instalaciones del viejo cuartel.

Robles ha apuntado que se están estudiando las instalaciones militares a las que se les puede encontrar una alternativa, pero que son dotaciones estatales que «no pueden ser objeto de negociación», en relación a la petición del Consell de que los militares abandonen estas instalaciones y pasen a ser gestionadas por la Generalitat.

Aún así, la ministra ha asegurado que se va a estudiar la situación, aunque ha subrayado que no se puede comprometer a adoptar la decisión mientras no se ofrezca una salida a las necesidades actuales. «Son instalaciones que están en uso, por lo que necesitaríamos una alternativa y hoy por hoy no es tan fácil«, ha resumido.