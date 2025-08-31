Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Incendio en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Imagen de archivo. EFE

Declarado un incendio forestal en Cortes de Pallás

Varios equipos de bomberos con dos autobombonas han acudido al lugar de las llamas

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:39

Un nuevo incendio forestal se ha declarado en la mañana de este domingo en el término municipal de Cortes de Pallás. Como ya sucediera hace unas semanas en la misma localización, Emergencias alertaba de un fuego a las 13.29 horas.

Varios equipos de bomberos con dos autobombas se encuentran en el lugar tratando de extinguir las llamas y controlar la situación.

Cabe recordar que el pasado 14 de agosto ya se declaró otro incendio forestal en la zona. Así como otro en Teresa de Cofrentes que obligó a desalojar varias viviendas y la rápida actuaciones de diferentes dotaciones de bomberos.

La Comunitat se encuentra en riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas.

