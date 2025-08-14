Se declara otro incendio forestal en Cortes de Pallás Varios medios aéreos realizan descargas al iniciarse un nuevo fuego en el Valle de Ayora-Cofrentes

A. Talavera Alzira Jueves, 14 de agosto 2025, 15:17 Comenta Compartir

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este jueves y en esta ocasión afecta al término municipal de Cortés de Pallás. Sobre las dos de la tarde Emergencias alertaba del fuego que se encuentra en el Valle de Ayora-Cofrentes, misma comarca que desde el miércoles por la tarde está en alerta por el incendio de Teresa de Cofrentes.

Dos medios aéreos que se encuentran en la zona han realizado descargas y además se ha movilizado otro medio para intentar frenar el avance de las llamas. También se encuentra trabajando una unidad de bomberos forestales con autobomba y un coordinador forestal.

La Comunitat se encuentra en riesgo extremo de incendios forestales debido a las altas temperaturas y durante la mañana los servicios de bomberos, además de trabajar en el control del de Teresa de Cofrentes que ya se encuentra perimetrado, han tenido que actuar en otros conatos como uno reciente en Bicorp.