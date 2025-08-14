Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Se declara otro incendio forestal en Cortes de Pallás
Medio aéreo trabajando en el incendio de Teresa de Cofrentes. EFE/ Manuel Bruque

Se declara otro incendio forestal en Cortes de Pallás

Varios medios aéreos realizan descargas al iniciarse un nuevo fuego en el Valle de Ayora-Cofrentes

A. Talavera

Alzira

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:17

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este jueves y en esta ocasión afecta al término municipal de Cortés de Pallás. Sobre las dos de la tarde Emergencias alertaba del fuego que se encuentra en el Valle de Ayora-Cofrentes, misma comarca que desde el miércoles por la tarde está en alerta por el incendio de Teresa de Cofrentes.

Dos medios aéreos que se encuentran en la zona han realizado descargas y además se ha movilizado otro medio para intentar frenar el avance de las llamas. También se encuentra trabajando una unidad de bomberos forestales con autobomba y un coordinador forestal.

La Comunitat se encuentra en riesgo extremo de incendios forestales debido a las altas temperaturas y durante la mañana los servicios de bomberos, además de trabajar en el control del de Teresa de Cofrentes que ya se encuentra perimetrado, han tenido que actuar en otros conatos como uno reciente en Bicorp.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  2. 2 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  3. 3 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  6. 6 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  7. 7 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  8. 8 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  9. 9 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  10. 10 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Se declara otro incendio forestal en Cortes de Pallás

Se declara otro incendio forestal en Cortes de Pallás