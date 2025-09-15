La dana llega al cine: 'Riadas', una película para dar voz a las víctimas de la tragedia El documental de José Luis Rancaño se estrena este lunes en los cines ABC Park, Gran Turia y El Saler

'Riadas' es el nombre con el que la tragedia de la dana del pasado 29 de octubre ha alcanzado la gran pantalla. Este documental obra de José Luis Rancaño, que se estrena este 15 de septiembre en los cines ABC Park, Gran Turia y El Saler, da voz a las víctimas y voluntarios del desastre, «sin censura ni manipulaciones y sin la participación de políticos».

Los testimonios que participan en la película, que fueron recogidos en los días inmediatamente posteriores de la tragedia, «retratan la sensación de abandono y negligencia por parte de las administraciones públicas» así como también la inmensa solidaridad llegada de todas partes de España en forma de personal voluntario.

«Hemos querido hacer un retrato honesto y transparente de lo que sucedió, y para ello era indispensable conocer las historias de quienes los sufrieron de primera mano, sin censura ni manipulaciones», asegura el productor guionista y director del documental, José Luis Rancaño.

Se trata de un trabajo de la productora valenciana La Dalia Films, autora de la película 'Olvido' (Inés París, 2023), el thriller periodístico que transcurre durante la riada de Valencia de 1957. De hecho, según se apunta, 'Riadas' realiza un paralelismo entre ambas catástrofes por su falta de previsión, sus consecuencias y el tratamiento de los medios de comunicación.

La película ofrecerá pases diarios en los tres cines desde el día 15 de septiembre y «todos los beneficios» que pueda generar la distribución del documental «se destinarán a la propia difusión de la película», concluye Rancaño.