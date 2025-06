La custodia de la Catedral vuelve a deslumbrar

Juan Sanchis Valencia Miércoles, 18 de junio 2025, 12:26 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

La custodia de la Catedral de Valencia podrá lucir con todo su esplendor en la procesión del Corpus Christi que este año tendrá lugar este domingo 22 de junio. La pieza, de más de 600 kilos de peso, ha sido sometida a un proceso de restauración que se ha prolongado durante nueves a cargo del equipo de Llanos Flores.

La pieza había sufrido importantes daños en los últimos años, especialmente por el chaparrón que cayó durante la procesión de Corpus del año 2023 cuando salió muy mojada, lo que en opinión de Llanos Flores provocó varios daños por corrosión. "Salió muy afectada, especialmente por la parte de arriba, la más expuesta a las inclemencias del tiempo", ha señalado.

Durante el proceso se han tratado la limpieza de suciedades acumuladas, corrosión, sulfuro, barnices antiguos, oscurecimiento general en la plata sobredorada y en la plata en su color, abrasiones, deformaciones y abolladuras. Como ha señalado el canónigo conservador de la Catedral, José Verdeguer, «es una custodia hecha para sufrir pero nosotros tenemos que cuidarla».

Los trabajos de restauración comenzaron en septiembre de 2024 y han precisado la colaboración de los hijos de Llanos Flores, Antonio y Rocío Herrera, también expertos en metales.

Durante los trabajos, como ha señalado la restauradora, se ha seguido "un criterio escrupulosamente respetuoso con la obra, sin añadir baños de oro o de plata con un resultado que ha sorprendido ya que no se pensaba conseguir".

Por otro lado, se han repuesto en plata algunos adornos pequeños perdidos por el uso habitual. Para ello se ha contado se ha contado con la colaboración desinteresada de los orfebres Hermanos Monedero.

La restauradora ha afirmado que cuando le propusieron la restauración de esta pieza, la razón le decía que no cogiera el encargo, pero el corazón sí. La custodia no se ha desmontado salvo un número de piezas mínimas. En este sentido, Verdeguer ha explicado que no era aconsejable proceder a este desmontaje porque luego igual no se podía montar.

La custodia sufrió un proceso de limpieza para a exposición 'La Luz de las Imágenes' y unos trabajos de acondicionamiento en 2015, pero sólo supusieron una fase inicial para intervenciones posteriores.

La pieza está considerada como la mayor custodia procesional en el mundo y la mayor obra de orfebrería del siglo Mide cuatro metros de altura por 2,26 de ancho. Fue construida en dos fases entre 1940 y 1954, con una primera entre 1940 y 1945. El autor fue el orfebre Francisco Pajarón Suay con un proyecto del arquitecto Vicente Traver.

Verdeguer también ha destacado que "se construyó para salir a la calle con son o lluvia. En este sentido, ha recordado que una vez termina la procesión se procede a retirar los pétalos que le han caído encima porque transmiten humedad. Se hace con un chorro de aire a temperatura ambiente. Luego se solía utilizar un plumero pero ahora ha sido desaconsejado por los expertos por lo que se utilizarán paños blancos húmedos.

Además, José Verdeguer ha explicado que en la entrada del museo catedralicio, donde se guarda la custodia, se va a realizar un departamento estanco donde no entre aire para mejor conservar la pieza.

Las obras de construcción de la custodia dieron comienzo tras recibirse la primera donación, una moneda de cinco duros de plata, que figura en la pieza. Para sufragar los gastos se recibieron miles de donaciones, muchas de ellas de pequeño valor .

Los objetos donados sin valor histórico o artístico se fundieron para obtener plata y oro. Los de mayor valor se pusieron en la custodia sin manipular.

En total tiene 600 kilos de plata de primera ley, cinco de oro fino, 75 gramos de platino. Además, contiene importantes cantidades de coral, esmaltes, centenares de piedras preciosas y miles de perlas de distinto tamaño.

La custodia está constituida por dos piezas diferentes. El templete y el ostensorio en el que se sitúa el viril para la forma sagrada. Contiene 159 esculturas del Antiguo Testamento y santos cinceladas. En ellas los ropajes están modelados encima de la figura. Fueron realizadas por artistas como Carmelo Vicent, Vicente Novaro, Ignacio Pinazo, Francisco Marco, Roberto Rubio, Rafael Rubio, Vicente Benedicto, Francisco Pajarón, Esteve Edo o Nassio Bayarri.

Por otro lado, la pieza incorpora 44 relieves con escenas bíblicas relativas a la Eucaristía, 48 escudos de esmalte de gran formato y 71 campanillas de distinto tamaño. Todo ello siempre en plata en su color o plata sobredorada. Para la conjunción se precisaron once kilómetros de soldadura de plata y 36.000 tornillos para unir las más de 20.000 piezas del conjunto.

Aún siendo tan rica es conocida como la 'custodia de los pobres' por la gran mayoría de donaciones pequeñas que fueron aportadas por miles de personas en situación de necesidad.

El deán de la Catedral, Vicente Fontestad, ha indicado que la custodia es un diálogo de amor entre los hombres y Dios y Dios y los hombres. Ha recordado, en esta línea, que se trata de una obra que se ha hecho para estar dos horas en la calle en la procesión del Corpus y ya no sale más.

Por su parte, Marta Alonso, directora general de Patrimonio de la Generalitat, ha señalado que la custodia es un motivo de orgullo para los valencianos . "Esta Catedral es un hito y las joyas que atesora también", ha recalcado.

