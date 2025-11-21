Cruz Roja asesora a más de 360 afectados por la dana para recuperar el empleo La asociación ampliará en 2026 su oferta de cursos de capacitación

P. M. VALENCIA Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

Cruz Roja ha atendido desde el pasado verano a 368 personas que directa o indirectamente perdieron su trabajo tras la riada ocasionada por la dana en las 68 localidades afectadas el pasado año en la provincia, en especial al sur de Valencia capital, según informó este viernes la ONG.

Se trata de la segunda fase del plan de Cruz Roja para revitalizar el sector empresarial y, en este caso, el empleo en la provincia de Valencia y en concreto en las zonas afectadas por la dana.

En una primera fase recogida en el plan de recuperación de Cruz Roja a tres años vista e iniciado el pasado mes de enero, la Organización ha apoyado hasta ahora a más de 2.600 microempresas con ayudas por valor de más 12,5 millones de euros.

En una segunda, que ha empezado a desarrollar el pasado verano, Cruz Roja combina ese apoyo a las microempresas (con previsión de llegar hasta las 3.300) con la reinserción en el mercado laboral de personas que de forma súbita se vieron sin trabajo ni ingresos tras la dana.

Una docena de ellas concluyeron ahora el curso de manejo de carretillas industriales (teórica y práctica) que Cruz Roja ha impartido en las instalaciones de la empresa 'Grúas Alcarria' de Alzira, con obtención de certificación profesional de operador de carretillas elevadoras.

El curso se ofreció en el marco del Plan de Empleo que Cruz Roja ofrece para facilitarles una nueva oportunidad laboral, ya que entre ellas algunas son personas que el día de la DANA perdieron su trabajo y única fuente de ingresos tras el desbordamiento del Magro a su paso por Algemesí.

Sólo en el último mes, Cruz Roja en Algemesí formó a 36 personas en cursos de carretillero (11), manipulación de alimentos (13) y encajado de producto alimentario (12).

Impartido por Apro Formación Valencia S.L., el curso se integra en un conjunto de formaciones con las que, junto a la de manipulación de alimentos y la de colocación de producto en cajas y básquets, Cruz Roja busca ampliar las posibilidades de contratación de estas personas en cualquiera de las actividades económicas ligadas a la industria, la agricultura, la hostelería o el cuidado de personas con movilidad reducida, tanto en la comarca de La Ribera donde se ofreció, como en el resto de localidades afectadas, en las que muchas personas precisan reciclarse a nivel profesional para acceder a un nuevo puesto de trabajo.

Tal es el caso de Dennis, de 35 años, casado y con dos hijos, que trabajaba en un matadero de la zona y que tenía que entrar a trabajar a las dos de la madrugada el día de la riada. Tras obtener ahora su certificación para carretillero, Dennis se muestra esperanzado al indicar que «me beneficia mucho al abrírseme así muchas puertas entre las empresas que precisan trabajadores con esta capacitación, tanto a mí como a los compañeros que están hoy aquí».

Cruz Roja mejorará en próximos meses su oferta de cursos, ofreciendo también entre otros un certificado profesional en 'Instalación y Mantenimiento de Ascensores y Equipos Fijos de Elevación y Transporte', de los que hay una alta demanda en el mercado laboral, tanto general como en las localidades que resultaron afectadas por la DANA.

En la Comunidad Valenciana han sido cerca de 500 las entidades donantes que confiaron en Cruz Roja para ofrecer su ayuda a las víctimas de la dana.

Hasta la fecha y gracias a esas donaciones, Cruz Roja ha proporcionado ayuda económica a más de 24.800 familias y apoyado la reapertura de más de 2.600 empresas que solicitaron acceso a las ayudas (3.300 identificadas), entre otras muchas acciones.

Hasta ahora, desde la puesta en marcha del plan, son más de 6.400 las personas que han podido recuperar ya sus medios de vida y más de 10.800 las beneficiarias indirectas de las ayudas a empresas en 25 localidades de la provincia de Valencia.