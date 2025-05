Crónicas del barro escritas con 16 años

Mi tía gritaba porque mi tío se había quedado fuera. Vivimos al lado del barranco y por eso se llenó la calle tan rápido. Al ... final, mi tío puedo llegar a su casa. Esa noche la pasamos toda sin luz. En cuanto empezamos a ver los coches moverse nos angustiamos. Después vimos a un señor que se había quedado dentro de un coche, una camioneta lo embistió y lo movió de manera que el coche quedó hundido debajo del puente. Después de eso nos quedamos en silencio». Lo escribe Melany. Una adolescente que es superviviente y testigo de una de las catástrofes naturales más devastadoras del siglo XXI.

«Aquella tarde, muy asustada, me llamó mi madre, ya que ella estaba en casa con mis hermanos. No paraba de recibir llamadas de familiares y amigos. Cuando logré llegar a la acera de enfrente de la horchatería Paco, que está a una calle de mi casa, el agua me llegaba por la cintura. Entonces me llamó mi vecino Kike diciéndome que iba a recogerme para llevarme a casa, pero lamentablemente no pudo, ya que si cruzaba me llevaba la corriente al igual que a los coches. Como el agua me llegaba casi a los hombros, decidí entrar a una finca cuya puerta tenía el cristal roto por la fuerza del agua. Al principio me quedé en el portal esperando para ver si bajaba el agua y así poder ir a mi casa. Más tarde la planta baja del portal se inundó, así que decidí subir y tocar el timbre de varios vecinos para ver si me dejaban entrar hasta que todo se calmara, pero nadie me abrió la puerta, así que pasé la noche en las escaleras». Así se expresa Noor Chekkor. Ella, como Melany, son alumnas del IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Ambas cuentan sus vivencias en 'Dana' (Barlin), un libro que salió a la venta el pasado 21 de mayo. Lo recaudado se destinará a financiar la reconstrucción de la biblioteca del centro.

En 'Dana' participan también Aitana Casañ, Carmen Anaya, Miquel García San Antonio, Aitana Bermejo, Alba Herrero Pons, Jorge, Paula Cosín, Lucía Ballester, Daniela F. R y S. T. Los relatos se estructuran en cuatro apartados: Hasta que llega el agua, La tarde-noche del 29, Al día siguiente de la tragedia y Días después de la dana. Todos son «una lección de madurez de los jóvenes», sostiene Abili Jurado, profesor del Berenguer Dalmau y coordinador del proyecto.

La huella del 29-O aún es palpable en Catarroja y en casi toda la zona cero pero los jóvenes, dice Jurado, «quieren vivir, están anclados en el presente, quieren pasar página». Ellos, los testigos de 16 años, ya han escrito la suya en 'Dana', han narrado sus crónicas del barro.