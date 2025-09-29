Críticas vecinales en el barrio del Cristo de Aldaia por el alcantarillado precario La zona sufre la inundación de varias calles y los residentes insisten en rechazar la conexión de la Saleta con el nuevo cauce con un canal

Paco Moreno Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:55

Residentes del barrio del Cristo de Aldaia criticaron este lunes la falta de infraestructuras en esta zona residencial, a caballo entre la citada población y la de Quart de Poblet. Los vecinos pasaron la madrugada observando cómo corría el agua por las calles debido a los problemas en el alcantarillado.

Fuentes vecinales destacaron que la zona «no es capaz de soportar su propia agua, como para resistir avenidas de otras zonas», en referencia al proyecto de desvío del barranco de la Saleta con un canal subterráneo por las proximidades de este barrio, lo que impulsa la Confederación Hidrográfica del Júcar.

«El barrio del Cristo de Aldaia, una de las zonas afectadas por el desvío proyectado por el barranco de la Saleta, lleva sufriendo más de 60 años inundaciones, no por el barranco sino por la falta de una red de alcantarillado propia del siglo XXI», destacaron las mismas fuentes. «Es inaguantable esta situación», precisaron.

Este proyecto es la primera gran infraestructura hidráulica tras la dana que promueve el organismo estatal de aguas. La previsión es licitar las obras a finales de este año y consiste en un canal que saldrá de la Saleta, para seguir en subterráneo bordeando Aldaia hasta que salga al aire libre con un corredor verde junto a Xirivella, hasta su desagüe en el nuevo cauce. Así se quiere quitar intensidad a este cauce, al calcular que podrán derivarse hasta 130 metros cúbicos por segundo.

La asociación de vecinos del barrio del Cristo alegó en contra al considerar que el tramo subterráneo es un riesgo latente para el barrio del Cristo, debido a que puede colapsar por los arrastres o un aumento inesperado de caudal. De momento, la iniciativa sigue adelante con el apoyo del Ayuntamiento y otras entidades vecinales.