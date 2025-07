Crimen sin resolver un año después: La familia del hombre apuñalado en Carcaixent, indignada por el archivo de la causa

B. González Carcaixent Martes, 22 de julio 2025, 14:38 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

Cuando faltan días para que se cumpla un año en el que Petar Krasimorava fuera asesinado en plena calle en Carcaixent, recibió cuatro puñaladas una de ellas mortal al atravesarle el pulmón, y la familia acaba de saber que el Juzgado Número 7 de Alzira competente ha archivado provisionalmente el caso. El motivo: la falta de indicios y pruebas y no haber ningún sospechoso.

«Nadie sabe nada, nadie ha relatado nada, nadie ha hecho nada hasta el momento», denuncia la representante legal de la familia, Paloma García, quien insiste en el oscurantismo entorno a esta causa. Es más, este lunes se ha dirigido al juzgado para conocer de primera mano la argumentación de la titular que lleva el caso y se ha entarado de la existencia de una pieza separada secreta.

Es por ello que ha solicitado la anulación del archivo provisional y que se levante el secreto del sumario a fin de poder contar con la información necesaria para saber cómo actuar, qué pruebas puede solicitar o qué recurrir.

Una situación que ha indignado a los familiares. Aseguran estar destrozados ante el silencio durante todo este tiempo y el nulo avance en la investigación. «Estamos destrozados, peor que el día que lo mataron. Mi madre no está ni viva ni muerta, está con una gran depresión», asegura Dinka, hermana de Petar.

Ella está en Madrid, donde reside, y a dónde ha llevado a sus padres y a su sobrina, hija del asesinado. «No podían estar en Carcaixent pasando por donde mataron a mi hermano», señala e insiste en que viven con una mezcla de «indignación, dolor y rabia» por cómo se ha llevado a cabo la investigación y, sobre todo, por cómo les han tratado. «Siempre que hemos contactado con la Guardia Civil nos han dicho que el caso estaba bajo secreto de sumario y que no nos podía decir nada. Todo lo que sabemos es lo que habéis publicado la prensa», asegura.

Ante esta desinformación les surgen todo tipo de dudas y especulaciones: «En todos los casos que se producen de asesinatos vemos como hay indicios de quién puede ser, tienen pruebas, de hecho vosotros publicasteis que había aparecido un cuchillo, ¿no hay huellas? Al menos que nos digan algo para aliviar un poco el dolor. Ya sabemos que no nos lo van a devolver, pero mi hermano no es un perro para que no se haga justicia», manifiesta mientras rompe a llorar.

Piden colaboración

Dinka continúa hablando en presente de su hermano: «Petar no es un ladrón, ni un delincuente, ni un traficante. No salía por la noche, ni siquiera bebía alcohol», asegura y recuerda que estaba preparando su viaje para irse a Alemania. Se pregunta cómo es posible que en un pueblo como Carcaixent, nadie sepa nada ni viera nada e insiste en que están decepcionados con los investigadores y también con el mismo pueblo.

«Mi hermano estuvo trabajando para las fallas del municipio y ni se le ha hecho un reconocimiento como a otras personas vecinas del pueblo que fueron también asesinadas. El único que nos ha apoyado desde el principio es un policía local, que se ha preocupado por cómo estamos y se ha ofrecido a ayudarnos», asegura.

«Antes me encantaba Carcaixent porque allí crié a mis hijos, pero ahora ya no podemos ir allí. Mi sobrina no puede pasar cada día para ir al instituto por donde mataron a su padre. De hecho, este año ha bajado mucho su rendimiento académico. Ahora está pasando el verano con nosotros, pero el próximo curso se traslada a Gandia», explica.

La familia pide ahora la colaboración para que si alguien tiene alguna información o indicio que pueda arrojar luz al caso lo ponga en conocimiento de las autoridades para que pueda reabrirse el caso y puedan tener alguna esperanza de que se haga justicia por el crimen de su hijo, hermano y padre.