Corte total en la A-23 a la altura de Sagunto por el vuelco de un camión Otras vías también han visto su circulación afectada

A. Pedroche Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:24 | Actualizado 20:35h.

Un camión ha volcado en el kilómetro 2 de la A-23 a la altura de Sagunto. El vehículo ha quedado cruzado en la carretera y los agentes de tráfico se han visto obligados a cortar la circulación por esta vía en sentido Valencia. Hay un desvío habilitado por la N-334. El corte ha generado ligeros atascos en esta vía. Concretamente, 3 kilómetros de retenciones a la altura de Gilet.

Además, según han podido confirmar agentes de la Dirección General de Tráfico, durante la tarde también ha habido otros cortes en la zona de Sagunto. En concreto en la N-340. Se ha tratado de un alcance con varios coches implicados. La incidencia ya ha sido solucionada en esta carretera y la circulación se ha restablecido.

