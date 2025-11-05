Corte total en la A-23 a la altura de Sagunto por el vuelco de un camión

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

A. Pedroche

A. Pedroche

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:24

Un camión ha volcado en el kilómetro 2 de la A-23 a la altura de Sagunto. El vehículo ha quedado cruzado en la carretera y los agentes de tráfico se han visto obligados a cortar la circulación por esta vía en sentido Valencia. Hay un desvío habilitado por la N-334. El corte ha generado ligeros atascos en esta vía. Concretamente, 3 kilómetros de retenciones a la altura de Gilet.

Además, según han podido confirmar agentes de la Dirección General de Tráfico, durante la tarde también ha habido otros cortes en la zona de Sagunto. En concreto en la N-340. Se ha tratado de un alcance con varios coches implicados. La incidencia ya ha sido solucionada en esta carretera y la circulación se ha restablecido.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

