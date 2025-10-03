El Corte Inglés celebra el 50 aniversario del concurso de dibujo infantil 'El Rei Jaume I vist pels xiquets'
En esta edición han participado más de 4.000 escolares
R. V.
Valencia
Viernes, 3 de octubre 2025, 11:40
En vísperas del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, El Corte Inglés ha conmemorado el 50 aniversario del concurso de dibujo 'El Rei Jaume I vist pels xiquets', el certamen escolar más veterano y con mayor tradición artística de la Comunitat Valenciana.
Desde su creación en 1975, miles y miles de escolares valencianos han participado en este certamen que, generación tras generación, se ha consolidado como un referente cultural y educativo en la celebración del 9 d'Octubre.
En esta edición, más de 4.000 niños y niñas de centros escolares valencianos han presentado sus obras. De entre todos ellos, un jurado especializado ha seleccionado los 21 dibujos premiados, que han sido entregados hoy en un emotivo acto celebrado en El Corte Inglés Colón. La ceremonia, en la que han participado familias y profesores, ha tenido como protagonistas a los pequeños artistas, que han recogido sus trofeos en un ambiente festivo y entrañable.
El jurado de esta 50 edición ha estado integrado por Teresa Cháfer, Vicedecana de Investigación; directora de la Cátedra DKV, Arte & Salud de la Universitat Politècnica de València; Aiden García, Premio Arte Emergente Interactivo El Corte Inglés & Infinity Art 2025; la artista Estefanía Serrano, ganadora del XXIV Premio Nacional de Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos - Ámbito Cultural de El Corte Inglés; Miriam Bouiali, periodista de Levante-EMV; Juan Sanchis, periodista de Las Provincias, y Arnau Camarena, director editorial de El Periòdic.
La conmemoración de medio siglo de concurso deja también una bonita estampa familiar: madres y padres que en su infancia fueron premiados han vuelto a vivir la experiencia de la mano de sus hijos galardonados. Así ha ocurrido con Carmen Corbacho y su madre, Carmen Ríos. Un ejemplo de cómo el talento artístico se transmite de generación en generación.
La entrega de premios a los ganadores ha tenido lugar este miércoles en El Corte Inglés Colón, donde ha quedado inaugurada una exposición que reúne los 21 dibujos ganadores del concurso en esta edición conmemorativa.
Estos son los premiados del Concurso de Dibujo 'El Rei Jaume vist pels xiquets':
PRIMEROS PREMIOS
1º E.P. VALENTINA GÓMEZ GALUSSO - C.E. MARNI (Valencia)
2º E.P. VEGA TORTOSA BLÁZQUEZ - Colegio INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
3º E.P. CARMEN CORBACHO RÍOS - CEU SAN PABLO (Moncada)
4º E.P. JOEL MARFIL BORAO – C.E. MARNI (Valencia)
5º E.P. NUOFEI LIN – CEU SAN PABLO (Moncada)
6º E.P. HEGEINYS ALEXANDRA QUEZADA DELGADO – C.E. CAMARENA VALTERNA (Paterna)
SEGUNDOS PREMIOS
1º E.P. ADAM FALCÓ MARTÍNEZ – CEU SAN PABLO (Moncada)
2º E.P. ALLEGRA BUZZI JANTUIS - Colegio INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
3º E.P. BÁRBARA JABALOYAS IBORRA – Colegio CRISTO REY (Benifaió)
4º E.P. MARC SERRANO PEVNEV – Colegio ARGOS
5º E.P. VLADISLAV DRAHOMARETSKYI - C.E. MAS CAMARENA (Bétera)
6º E.P. VEGA SASTRE FELTRER - Colegio INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
TERCEROS PREMIOS
1º E.P. VERA FUSTER JIMÉNEZ – Colegio SOROLLA (Valencia)
2º E.P. PIPE FESSOA MARTÍNEZ - C.E. MARNI (Valencia)
3º E.P. HÉCTOR CASTELLÁ URESTE - CEU SAN PABLO (Moncada)
4º E.P. VSEVOLOD GRABOVSKY – CEU SAN PABLO (Moncada)
5º E.P. CATALINA CUENCA – Colegio GUADALAVIAR (Valencia)
6º E.P. LUCAS AZEVEDO PIASSI - CEU SAN PABLO (Moncada)
MENCIÓN ESPECIAL
3º E.P. SOFÍA RATIA LLUCH – C.E. CAMARENA CANET
4º E.P. EUGENIA PERRONE – Colegio SANTA TERESA DE JESÚS (Torrent)
6º E.P. REBECA LORENTE LACASA - Colegio EXPLORADOR ANDRÉS (Valencia)
PREMIOS ESPECIALES PARA COLEGIOS
- CEU SAN PABLO (Moncada)
- C.E. MARNI (Valencia)