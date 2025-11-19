Correos presenta el sello dedicado a las víctimas de la dana La emisión es de 60.000 timbres y tendrán un coste de un euro

S. V. VALENCIA Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:26

Correos ha presentado este miércoles un sello dedicado a homenajear a las víctimas de la dana 2024 bajo el lema «Contigo hoy, mañana y siempre». Al acto de presentación han asistido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, la comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez i Seguí, y el presidente de Correos, Pedro Saura García. Al finalizar el acto se ha llevado a cabo el tradicional matasellado del honor.

Con esta emisión la empresa postal quiere poner en valor cómo en medio de la adversidad, vecinos, voluntarios y organizaciones demostraron un espíritu de unidad y compromiso excepcional, trabajando juntos para superar las dificultades y brindar apoyo a quienes más lo necesitaban. Esta muestra de empatía y solidaridad refleja la fortaleza y unión de todos los ámbitos de la sociedad, dejando una huella que perdurará en la memoria de nuestro país. Este sello es también un testimonio tangible de la memoria, la solidaridad y la esperanza que acompañarán a generaciones futuras como recordatorio de la fuerza y resiliencia de la sociedad ante la adversidad.

Los setenta mil sellos emitidos por Correos tienen tarifa de 1€ y para el diseño del sello se ha utilizado la imagen proporcionada por el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana. Es una imagen que representa cómo de la destrucción que ocasionó la dana florece una rama como símbolo de esperanza.

Ampliar Imagen del sello. LP

Las oficinas de Correos en las zonas afectadas por la dana también sufrieron serios daños. Pese a ello, y cumpliendo las tareas asignadas a través del Real Decreto-ley 7/2024 de medidas para ayudar en la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la DANA, Correos ofreció una serie de servicios sin coste para los ciudadanos damnificados.

Desde el primer momento se facilitaron los envíos postales y de paquetería gratuitos en los municipios del territorio dana. Asimismo, el personal de Correos llevó a cabo actuaciones de información, intermediación y representación de los afectados para formalizar las solicitudes de las ayudas disponibles a través de las oficinas o en los domicilios de las personas afectadas, cuando así fue necesario.

La serie 'Efemérides' recoge acontecimientos o aniversarios que han marcado la memoria colectiva de nuestro país, como la dana que en octubre de 2024 generó un episodio meteorológico devastador que provocó una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente en España. Las consecuencias fueron trágicas: pérdidas humanas, cuantiosos daños materiales y graves dificultades para la población afectada. Aunque este fenómeno meteorológico afectó a otras comunidades autónomas del país, fue en el área metropolitana de Valencia donde sus consecuencias fueron más graves, por el elevado número de víctimas.

El 29 de octubre de 2024, debido a lluvias torrenciales en cotas altas se desbordaron cauces fluviales y barrancos, desencadenando inundaciones relámpago, especialmente en el sur de la capital valenciana (Horta Sud), donde se declaró una emergencia hidrológica sin precedentes. El balance final ascendió a 237 víctimas mortales, convirtiéndose en una de las crisis más graves en la España contemporánea.

Valencia, históricamente vulnerable a las crecidas, había desviado décadas atrás el curso del río Turia mediante el Plan Sur, una obra hidráulica que protegió el núcleo urbano de la ciudad. Sin embargo, esta defensa no alcanzó a otros municipios que se desbordaron con violencia, anegando las localidades colindantes con agua y barro. Más allá de la magnitud del desastre, la tragedia dejó también una lección imborrable: el ejemplo de solidaridad y colaboración de toda una comunidad.