Continúan las suspensiones de juicios y diligencias por la huelga de jueces y fiscales

La segunda jornada de la huelga de jueces y fiscales mantiene la tónica del primer día. Muchos juicios y diligencias se han visto afectados ... y se han suspendido por el paro, según las organizaciones convocantes.

Así, en la Audiencia Provincial en las 5 secciones de penal de la audiencia Provincial solo ha celebrado un juicio por conformidad por robos con fuerza. En la sección primera tenían dos juicios por tráfico de drogas y los han suspendido porque el fiscal sí que ha hecho huelga. La misma tónica se ha vivido en la sección segunda donde se han suspendido seis juicios por haberse acogido los fiscales al derecho a huelga.

En la sección tercera, los magistrados han secundado los paros y no se ha celebrado ningún juicio, igual que la primera jornada de huelga. En la sección cuarta no ha celebrado porque no tenía señalado ningún juicio para el día de hoy. El primer día de paros procedió con normalidad. Por último, en la sección quinta había tres juicios previstos y sólo se ha celebrado uno por conformidad. Otro se ha suspendido por la huelga y el tercero porque no han llegado a acuerdo.

Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cifrado en un 28,75% el seguimiento de la primera jornada de huelga de jueces y fiscales contra varias reformas del Gobierno en materia de Justicia, un dato que contrasta con el aportado por las asociaciones convocantes, que dicen que fue del 75%.

En una entrevista en Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, el titular de Justicia ha detallado que los datos que tiene su ministerio, y que han proporcionado los letrados de la administración de justicia, «son muy diferentes» a los de las asociaciones. Bolaños ha afirmado que «cualquier parecido a la realidad» de la cifra de seguimiento de la primera de las tres jornadas de huelga que dieron las asociaciones judiciales y fiscales «es pura coincidencia», «igual que los motivos de la huelga que están alegando».

Después de insistir en que respeta la movilizaciones y el derecho a huelga de jueces y fiscales, ha recordado que ese derecho conlleva «un deber», que es que la obligación de no trabajar conlleva «no cobrar ese día de trabajo», y para ello hay que comunicarlo al «organismo pagador, en este caso el Ministerio» de Justicia.

«Y en este momento, el número de personas que se nos ha comunicado y que, por tanto, les deduciremos el día de salario, ha sido exactamente de cero. Es decir, ni el comité de huelga está en huelga, porque no nos han comunicado quiénes son las personas que han secundado el paro y a las que tenemos la obligación de deducir ese día de salario», ha dicho.

El motivo de fondo de la huelga de jueces, según los convocantes, es la nueva injerencia que plantea el Ejecutivo en el poder judicial a través de mecanismos como la nueva sala de gobierno, la escuela de opositores que quiere crear incluida en la reforma del ministro Félix Bolaños y la regularización de jueces sustitutos.

Entre sus principales críticas están el riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales y que se va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.

Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo y sin contrapesos suficientes.