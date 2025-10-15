Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro
Construcción de las aulas. LP

Construyen aulas de formación en el Seminario Redemptoris Mater en Costa de Marfil gracias a ayudas valencianas

La idea surgió para evitar que los seminaristas tengan que desplazarse dos horas de ida y otras dos de vuelta cada día para recibir clases

R. V.

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:46

Comenta

Desde que el misionero David Martínez presentó en Valencia en 2024 un proyecto de construcción de aularios en el Seminario Redemptoris Mater en Costa de ... Marfil, donde ejerce su misión desde 2010, las ayudas -entre ellas muchas aportaciones valencianas- no han dejado de sucederse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  3. 3 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  4. 4 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  5. 5 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  6. 6

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  7. 7 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  8. 8 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix
  9. 9

    El asesino en serie valenciano que ha puesto en vilo a una aldea gallega
  10. 10 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Construyen aulas de formación en el Seminario Redemptoris Mater en Costa de Marfil gracias a ayudas valencianas

Construyen aulas de formación en el Seminario Redemptoris Mater en Costa de Marfil gracias a ayudas valencianas