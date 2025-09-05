El Consell lanza una ofensiva para frenar los deslindes con los núcleos etnológicos

El pasado mes de mayo se aprobaba en Les Corts la ley de Costas valenciana y al poco tiempo se publicaba en el Diari ... Oficial de la Generalitat. Uno de los objetivos de esta norma es contener o paliar la oleada de deslindes que ha puesto en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica en el litoral valenciano. Ahora el Consell lanza una ofensiva para contener estos posibles derribos y para ello utiliza el desarrollo de una figura que está incluida en la nueva normativa: los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico.

El Diari Oficial de ayer publicaba la ampliación del plazo de consulta pública del decreto que prepara el Consell por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento de declaración de estos núcleos. El periodo para presentar alegaciones se amplía quince días después de que se hubiera abierto el periodo de consultas el pasado 18 de agosto.

Este trámite permite recabar más información de la ciudadanía sobre los problemas que se pretenden solucionar con la nueva regulación, sobre la necesidad y la oportunidad de su aprobación, los objetivos, así como las posibles soluciones alternativas. Así también se habilita un periodo extra más allá de los días centrales de verano.

La nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana permite cumplir el compromiso y proteger las localidades costeras de los efectos de los deslindes. De esta forma, autoriza a los gobiernos locales a utilizar esta figura para dar respuestas más eficientes a las necesidades de cada municipio. También se protegerá el conjunto arquitectónico en su totalidad y con ello se da un paso más en la protección de los núcleos con valor etnológico. Algunos ya han mostrado su interés como Moncofa.

Pero la línea costera de la Comunitat presenta varios puntos en los que se puede aplicar esta nueva figura legal. En el caso de Torre la Sal, en el municipio de Cabanes, el Ayuntamiento puede no acudir a esta figura porque está gobernado por el PSPV y este partido se opuso a la aprobación de la ley en Les Corts. En el caso de que se produzca una situación parecida la propia Conselleria de Medio Ambiente podría actuar por su cuenta pero, en cualquier caso, haría falta también un informe del Ayuntamiento que todavía no se ha decidido si tendrá que ser vinculante o no.

No se ha determinado cuántos municipios se podrán acoger a esta figura de núcleo etnológico. En gran parte la decisión depende de los ayuntamientos que son quienes conocen el territorio. Pero hay ya algunos que son más conocidos como el citado de Torre la Sal en Cabanes. Otro podría ser las casetes de Nules, la playa del Pinet en Elche o la zona de Babilonia en Guardamar.

Todos ellos están afectados por los deslindes. La situación es especialmente perentoria en el municipio de Guardamar del Segura en la Vega Baja. Aquí ya ha habido derribos de algunas viviendas. En el caso de Cabanes donde el pasado mes de diciembre la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica envió el aviso de recuperación posesoria a los vecinos de Torre la Sal. Este trámite es el primero para proceder al derribo de las viviendas afectadas.

La figura del núcleo etnológico no es la única que contempla la ley de Costas valenciana para afrontar las consecuencias de los deslindes. En el caso de que se produzcan derribos la norma establece unos mecanismos compensatorios para los propietarios.

Así, se establece la cesión a los afectados de suelo que procederá de los desarrollos urbanísticos que se acometan en el municipio. La ley obliga a que los planes que se acometan en la población en la que se han producido deslindes cedan terreno a los propietarios. En este caso, se tendrán que reservar entre el 1 y el 5% del programa de actuación para compensar a las víctimas que han sufrido un derribo.

La política de deslindes acometida desde el Gobierno central afecta a numerosos puntos de la costa valenciana. Afectan a 61 kilómetros de costa. Este procedimiento no sólo afecta a terrenos privados sino a inmuebles de titularidad pública y a las personas que allí residen.

Para hacerse una idea, basta comprobar que los 61 kilómetros afectadas por estos deslindes equivale a la distancia que hay entre el Hotel Las Arenas de Valencia y la costa de Burriana en el caso de que se mire hacia el norte y a la que hay entre la playa de Pinedo en su confluencia con el Plan Sur y el litoral de Gandia.

En la franja costera de la Comunitat conviven el 70% de la población. Además, se encuentran gran parte de los parajes medioambientales de mayor calidad y, desde el punto de vista económico, una parte destacada de las empresas e industrias de forma que genera el 15% del PIB de la Comunitat.