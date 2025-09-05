Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
Viviendas en Moncofa afectadas por un deslinde. Irene Marsilla

El Consell lanza una ofensiva para frenar los deslindes con los núcleos etnológicos

Impulsa el nuevo reglamento para concretar y aplicar esta figura que sale a exposición pública

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:06

El pasado mes de mayo se aprobaba en Les Corts la ley de Costas valenciana y al poco tiempo se publicaba en el Diari ... Oficial de la Generalitat. Uno de los objetivos de esta norma es contener o paliar la oleada de deslindes que ha puesto en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica en el litoral valenciano. Ahora el Consell lanza una ofensiva para contener estos posibles derribos y para ello utiliza el desarrollo de una figura que está incluida en la nueva normativa: los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  2. 2 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  3. 3 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  4. 4 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  5. 5 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  6. 6

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  7. 7 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas
  8. 8 ¿Por qué hay una torre de arena de 2 metros en pleno centro de Valencia?
  9. 9

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  10. 10

    El hito arquitectónico que le faltaba a Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell lanza una ofensiva para frenar los deslindes con los núcleos etnológicos

El Consell lanza una ofensiva para frenar los deslindes con los núcleos etnológicos