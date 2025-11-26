El Consell estudia colocar estaciones meteorológicas en los parques inundables Martínez Mus visita una empresa donde se fabrica un modelo del dispositivo

Paco Moreno Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:32 Comenta Compartir

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado este miércoles las instalaciones de la empresa valenciana Don Hierro, con el objetivo de colaborar con el sector privado en el diseño de los futuros parques inundables y, en concreto, el programa de monitorización climática que se pretende instalar en los mismos.

Se trata de colocar en los parques estaciones meteorológicas, adaptando un modelo ya en marcha en poblaciones como Alaquàs. Se trata de armarios que disponen también de taquillas para paquetería, de tal modo que el servicio no tiene coste para el Ayuntamiento. En el caso de las zonas inundables, esta parte se quitaría, mientras se estudia si mantener una pantalla interactiva.

De esta forma, desde la Generalitat se prosigue con la implantación de tecnologías avanzadas para la prevención y gestión de riesgos vinculados al cambio climático. «En este proyecto es vital sumar innovación, talento científico y capacidad técnica para reforzar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía», ha remarcado Martínez Mus.

Tras las riadas de octubre de 2024, la Generalitat ha impulsado la estrategia de creación de parques inundables complementarios a las obras de encauzamiento del Gobierno. En este marco y en paralelo al diseño de los proyectos, se está confeccionando un sistema pionero de monitorización ambiental para anticipar fenómenos meteorológicos extremos y mejorar la toma de decisiones dentro del Plan Endavant.

«Estamos convencidos de que el bienestar ciudadano pasa por contar con un territorio más preparado para los retos climáticos del futuro. La ciencia debe ser una aliada imprescindible para proteger a nuestros ciudadanos», ha señalado Martínez Mus.

Durante la visita, el vicepresidente ha puesto en valor la colaboración público-privada como elemento clave para la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas. Don Hierro, empresa valenciana que ha diseñado cabinas inteligentes y sistemas que se pueden aplicar en estos parques, ha estrechado lazos con el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), organismo público de referencia internacional en investigación medioambiental, en el desarrollo del proyecto piloto de monitorización que se aplicará en los futuros parques inundables.

El CEAM ya ha iniciado el diseño técnico del modelo que permitirá registrar y analizar condiciones meteorológicas y ambientales en zonas estratégicas del territorio. Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la instalación de nodos climáticos en los cauces del Turia y del Poyo para medir temperatura, humedad relativa y confort térmico; así como la puesta en marcha de estaciones de monitorización en cabeceras y áreas de confluencia para apoyar estrategias de reducción del riesgo ante eventos extremos.

También se busca definir aquellos espacios climáticos protegidos con zonas de sombra, vegetación y puntos de agua y se trabaja en la selección de especies vegetales resistentes al estrés hídrico para favorecer una reforestación adaptada, especialmente en el Parque Natural del Turia y en el de l'Albufera

En esta línea, Martínez Mus ha subrayado que esta iniciativa permitirá «disponer de información precisa y en tiempo real para anticiparse a fenómenos adversos, reducir riesgos y diseñar espacios naturales más resilientes». Además, ha afirmado que «la Generalitat sigue avanzando en un modelo de gestión del territorio más informado, moderno y proactivo, capaz de responder con eficacia a la emergencia climática».

Con este proyecto, la Generalitat refuerza su estrategia de adaptación climática mediante la integración de tecnología, ciencia y planificación territorial, preparando a la Comunitat Valenciana para afrontar los desafíos ambientales de las próximas décadas.