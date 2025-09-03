Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana pregunta a la Generalitat por el número de alertas rojas en la última década y las veces que se ha reunido el Cecopi
Reunión de los alcaldes con el conseller Martínez Mus este martes. LP

El Consell construirá cuatro puentes en Riba-roja y Vilamarxant para cruzar el Turia

Martínez Mus se reúne con los alcaldes del parque natural para informar de las próximas obras

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:33

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mantenido este miércoles un encuentro con los alcaldes del área de influencia del Parque Natural del Turia, una reunión en la que se ha abordado el proyecto de la red de parques metropolitanos inundables en el sur del área metropolitana de Valencia y el plan de choque que impulsó este departamento tras las riadas.

Durante el encuentro, Martínez Mus ha avanzado la próxima ejecución de los pasos en el Parque Natural del Turia. Según ha explicado, estas actuaciones forman parte de la tercera fase del plan de choque para la recuperación de este espacio natural. «Estos proyectos permitirán conectar las dos riberas del rio, frente a situaciones de posibles riadas, incendios forestales y garantizar el paso de equipos de emergencia», ha añadido.

El objetivo, -ha insistido el conseller-, «es no solo reparar los daños, valorados en 21,5 millones de euros, sino también implementar actuaciones que minimicen el impacto de futuros episodios meteorológicos, protegiendo así este valioso entorno natural».

En una primera fase se ejecutarán cuatro de los seis pasos previstos, dos de ellos en Riba-roja de Túria y dos en Vilamarxant. Los trabajos comenzarán en las próximas semanas y el plazo de ejecución será de un año.

Las actuaciones previstas son la retirada de infraestructuras dañadas, la reparación y consolidación del firme de caminos, la restauración de márgenes y taludes para prevenir la erosión y asegurar la estabilidad de las riberas del río y la mejora del drenaje mediante la construcción o reparación de cunetas, desagües y otros sistemas de evacuación de aguas pluviales, además de actuaciones de adecuación ambiental para respetar y potenciar los valores ecológicos del entorno fluvial.

Durante el encuentro se ha acordado solicitar una reunión de trabajo con la Confederación Hidrográfica del Júcar para coordinar las actuaciones que cada administración está impulsado para la regeneración de este espacio natural.

El titular de Medio Ambiente ha asegurado que la futura red de parques inundables «es un proyecto que nace para complementar las actuaciones estructurales de encauzamiento necesarias, que seguimos reivindicando al Gobierno y para convertirse en una estrategia territorial común para garantizar la seguridad, la calidad de vida y el bienestar de todos los municipios del área metropolitana de Valencia».

El conseller ha subrayado que este proyecto «debe contar con el máximo nivel de consenso para que todas las administraciones trabajemos en la misma dirección ya que supondrá una planificación estratégica global, que integrará la regeneración territorial de más de 1.500 hectáreas de suelo rústico en las riberas del Turia y del sistema Poyo-Saleta».

