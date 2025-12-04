Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Barrachina, conseller de Agricultura. Jesús Signes

El Consell anima a comer cerdo a pesar de la peste: «El porcino valenciano es saludable»

Barrachina asegura que «llevamos 2.600 análisis en la Comunitat, todos ellos negativos. Ahora mismo se caza mucho más y los 58.000 jabalies abatidos suponen un record histórico»

Burguera

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:23

Comenta

«Animo a seguir consumiendo carne de cerdo. El porcino valenciano es saludable». Con pleno convencimiento. Así se ha expresado el conseller de Agricultura, Pesca ... y Ganadería, Miguel Barrachina, portavoz del Consell, cuando ha sido interrogado sobre qué hacer ante la expansión de la peste porcina en España.

