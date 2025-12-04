El Consell anima a comer cerdo a pesar de la peste: «El porcino valenciano es saludable»

«Animo a seguir consumiendo carne de cerdo. El porcino valenciano es saludable». Con pleno convencimiento. Así se ha expresado el conseller de Agricultura, Pesca ... y Ganadería, Miguel Barrachina, portavoz del Consell, cuando ha sido interrogado sobre qué hacer ante la expansión de la peste porcina en España.

Barrachina ha animado a las familias valencianas a «seguir consumiendo» carne del ganado porcino valenciano porque la peste porcina africana «no afecta al ser humano». El conseller ha destacado las medidas preventivas adoptadas por la Generalitat ante el foco de peste porcina y el aumento de la caza para controlar la sobrepoblación de jabalíes. El Gobierno valenciano tiene intención de dar rienda suelta a los cazadores.

El conseller ha desvelado que en la Comunitat se han analizado durante este año un total «más 2.600 muestras» serológicas y virológicas de la población susceptible, tanto doméstica como silvestre, «y todas han dado negativo en peste porcina africana». Algo menos de medio millar de estas analíticas han sido a jabalíes y el resto a cerdos de granja.

Agricultura informó este miércoles de la ampliación de las ayudas para «proteger a las granjas de la peste porcina africana». Las subvenciones, ha señalado Barrachina, permitirán financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias.

El portavoz ha criticado que el anterior gobierno del Botànic (PSPV y Compromís) «limitó» la caza y «demonizó» a los cazadores, al tiempo que ha lamentado que «hoy pagamos sus consecuencias». Barrachina cuida mucho sus intervenciones relativas a cinegética por ser un coto de votantes del PP y, en los últimos años, de Vox.

Barrachina ha contrastado la actitud del Gobierno botánico respecto a la actualidad: «Se caza mucho más y hay más días de caza y métodos autorizados», por lo que los «58.000 jabalíes abatidos» en la última temporada suponen «un récord histórico».

«La Comunitat ha pasado de la persecución del cazador a la promoción del cazador, que presta una labor pública indispensable», ha señalado Barrachina, quien ha apuntado que su departamento «toma medidas preventivas» porque hay una «sobrepoblación» de jabalíes. Vamos a subvencionar todas las inversiones en bioseguridad de los ganaderos, es decir, el ganadero que hoy decida pedirnos ayuda para el reforzamiento de sus vallados, para la construcción de vados desinfectantes, para la habilitación de los indispensables espacios de vestuario y ducha obligatoria antes de entrar a cualquier granja. Todas esas inversiones las va a financiar el Gobierno valenciano«.

En este punto, ha animado a los 900 ganaderos de porcino de la Comunitat a «que sigan haciendo bien su trabajo y a que extremen la vigilancia solicitando una orden de ayudas convocada por 4.200.000 euros y vamos a ampliar hasta los 9.000.000 para atender las demandas del sector cárnico».

Barrachina ya destacó este miércoles, a través de un comunicado, que la Conselleria había reforzado la logística necesaria para «responder con rapidez y eficacia ante cualquier posible foco sanitario, dotándose de medios materiales específicos para actuar desde el primer momento».

El conseller explicó que las granjas podrán acometer las actuaciones necesarias para reforzar su seguridad dentro de la orden de ayudas destinadas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas, con inversiones orientadas a reforzar la bioseguridad y evitar la entrada de enfermedades en las granjas.

«Desde el primer momento hemos estado en contacto con los ganaderos de porcino para explicarles todos los planes tanto de vigilancia y de prevención, como las medidas de contingencia que tenemos preparadas», subrayó.