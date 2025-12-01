Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sede de Lo Ra Penat. J. Peiró

Una conferencia abordará cómo se puede «valencianizar» la Constitución Española

La actividad está organizada por Lo Rat Penat y la Asociación de Juristas Valencianos y se celebra este miércoles

B. González

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:31

Comenta

Bajo el título '¿Cómo podemos hacer más valenciana la Constitución Española?', la Asociación de Juristas Valencianos ofrecerá una conferencia en la sede de la asociación cultural Lo Rat Penat el próximo miércoles 3 de diciembre, con motivo de la celebración del 47ª aniversario de la Carta Magna.

En el acto intervendrán Josep Ramón Chirivella y Josep Bonet, presidente y vicepresidente de la Asociación de Juristas, que analizarán «de forma rigurosa y divulgativa» las vías para fortalecer el reconocimiento institucional, cultural y político del pueblo valenciano dentro del marco constitucional vigente y en el hipotético debate sobre una futura reforma del texto de 1978.

Josep Ramon Chirivella ha recordado que «los valencianos fueron el pueblo que proporcionalmente más votó a favor en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978. Pero, ¿qué cuestiones identitarias y sociales deberíamos haber incluido también, por nuestra relevancia histórica? ¿tener más influencia en la vida política española?».

Por su parte, desde Lo Rat Penat reafirman su compromiso en la defensa de los derechos históricos del pueblo valenciano, así como en el impulso de un debate sereno y constructivo sobre el papel de la Comunitat Valenciana en el conjunto del Estado.

El acto está abierto al público en general, hasta completar aforo, y comenzará a las 18.30 horas.

