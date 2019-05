La concertada sólo dispone del 40% de las nuevas plazas pese a su elevada demanda La enseñanza pública copa la mayoría de la oferta para entrar al colegio, aunque presenta más puestos vacíos tanto en Valencia como en el área metropolitana JOAQUÍN BATISTA VALENCIA. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:33

La oferta de plazas escolares está copada por la enseñanza pública. En 1º de Infantil, curso en el que entra al colegio el 95% de la población, es la red mayoritaria en todos los municipios del área metropolitana de Valencia. Incluso en la capital, aunque por muy poco. La concertada, en cambio, tiene un peso menor: alrededor del 42% de todas las plazas que se han ofrecido en el actual proceso de admisión de alumnos en la misma área geográfica y en el citado curso.

Sin embargo, presenta un porcentaje de ocupación de sus aulas muy superior al de la enseñanza pública, indicador que puede interpretarse como una mayor preferencia por parte de las familias. Es la famosa demanda social a la que suelen aludir políticos y actores de la comunidad educativa -no tardará en volver el debate de la mano de la ley Celaá-, y es una realidad que ayudará a muchos padres a entender por qué no han conseguido plaza en el colegio elegido en la primera opción.

Los porcentajes se extraen de un análisis de los datos que ofrece la Conselleria de Educación en la aplicación informática de la admisión, que incluye los puestos autorizados y las vacantes (plazas libres que pueden elegir las familias) de los diferentes cursos de todos los colegios públicos y concertados de la Comunitat. En este caso se ha centrado en la etapa de Infantil (1º, 2º y 3º) de los centros del área metropolitana de Valencia, incluyendo la capital. Se han excluido los de Especial y las cifras referidas a las trece localidades en las que no hay oferta pública y concertada, lo que implica que no hay opciones de elegir.

En la ciudad de Valencia, la pública tiene un 13,7% de vacantes en Infantil y la concertada sólo un 4,4%

En el caso de 1º (tres-cuatro años), en la admisión se ofrecen la inmensa mayoría de las plazas autorizadas al ser el nivel típico de acceso al colegio. En el caso de los públicos, por ejemplo, sólo hay reservas si tienen un aula de dos años, pues estos niños pasan automáticamente. Además, aunque es obligatorio detraer algunas plazas para alumnos con necesidades especiales, que tienen prioridad de acceso, la aplicación no las resta del dato global, pues sólo se computan en el caso de que sean utilizadas. En total, los colegios del área metropolitana han ofertado en la admisión 13.567 puestos de 1º de Infantil, de los que 7.789 son públicos (el 57,4%) y 5.778 concertados (42,6%). Si el cálculo se realiza tomando los puestos autorizados (sin contar reservas de ningún tipo), la distribución es muy similar. De los 14.137, 8.331 eran de escuelas públicas (59%) y 5.806 de centros sostenidos con el concierto (41%).

Las cifras anteriores ofrecen una radiografía de la planificación escolar que hace la administración para los municipios citados. Sin embargo, para aproximarse a la demanda, la única opción que da la aplicación es calcular la ocupación de las unidades de 2º y 3º de Infantil. En estos casos, sólo han estado disponibles en la admisión aquellas plazas que no se cubrieron en años anteriores, por lo que las aulas aún tienen espacio para acoger nuevos alumnos por si hay familias que quieren optar a las mismas a mitad del ciclo (por ejemplo, un cambio de centro o una nueva escolarización por cambio de residencia). Y el hecho de que no hayan sido ocupadas es síntoma de que no fueron especialmente demandadas. De lo contrario no estarían en esta situación.

En este caso, en la tabla adjunta se observa el porcentaje de vacantes en 2º y 3º en la red pública y en la concertada. Como ya publicó LAS PROVINCIAS la pasada semana, en todos los municipios del área metropolitana era mayor en la primera (está menos llena) que en la segunda. La novedad en ese caso es la inclusión de Valencia capital, donde se repite el patrón: sólo el 4,4% de las plazas concertadas están libres (294 vacantes de 6.600 puestos autorizados), porcentaje que en la enseñanza pública llega a 13,7% (907 de 6.582). Si se tienen en cuenta todas las vacantes de los 31 municipios analizados la idea es similar: el 13,9% de las plazas autorizadas de la pública están libres frente al 3,4% de la concertada.

Por otro lado, mañana se publican las listas provisionales de admitidos, que serán distintas a las de años anteriores tras la aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Aunque lógicamente se sabrá en qué colegio ha entrado cada niño, no se reflejarán los puntos globales obtenidos ni los asignados por los diferentes criterios, como los de renta, zona, discapacidad o tipo de familia.