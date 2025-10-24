Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer con su mascota. IStock

La Comunitat incorpora la custodia compartida de mascotas en el registro de animales de compañía

Esta medida se enmarca en la actualización del convenio para la gestión del Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía de la Comunitat Valenciana (RIVIA)

S. Bonillo

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:56

Comenta

En la actualidad, el número de divorcios está aumentando, y con ellos, el interés por la custodia compartida de las mascotas de compañía. Tras muchos años de lucha, finalmente las normativas jurídicas reconocen que los animales no son cosas, sino seres sintientes.

Por ello, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado la incorporación de la custodia compartida de mascotas en el sistema de identificación y registro de animales de compañía en la Comunitat Valenciana.

Esta medida se enmarca en la actualización del convenio para la gestión del Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía de la Comunitat Valenciana (RIVIA), que se materializa este jueves con la firma del acuerdo de colaboración entre la Generalitat y la organización colegial de veterinarios.

Martínez Mus considera que el nuevo convenio «supone un cambio fundamental que permitirá modernizar el sistema y adaptar el funcionamiento del Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía a la nueva legislación en materia de protección y bienestar animal».

Entre las principales novedades del nuevo sistema, el conseller ha señalado la inscripción de gatos que viven en colonias felinas, la eliminación de las tarjetas físicas de identificación, la incorporación de información sanitaria esencial para mejorar la atención en situaciones de emergencia y el reconocimiento de las custodias compartidas. «Son medidas que refuerzan la seguridad, facilitan la tenencia responsable y consolidan la protección de nuestros animales de compañía», ha afirmado.

Según Martínez Mus, «el Consell mantiene un firme compromiso con el bienestar animal, articulado a través de la cooperación constante con los profesionales del sector». «La colaboración con el colectivo de veterinarios ha sido y seguirá siendo clave para seguir avanzando en esta materia», ha subrayado.

Te puede interesar

