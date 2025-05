La comisión por la reconstrucción de la dana se pone en marcha con críticas por la ausencia del Gobierno

Más de medio año después del trágico 29 de octubre las principales instituciones valencianas han puesto en marcha la comisión mixta 'Endavant pels Municipis' para ... la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana. La Generalitat, la Diputación y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han exhibido unidad frente a esta tarea y han vertido críticas hacia el Gobierno central, que no se ha sumado a esta iniciativa para trabajar conjuntamente.

El presidente del Consell, Carlos Mazón, ha inaugurado la firma de esta comisión «esperando la presencia del Gobierno de España para una tarea urgente que requiere el máximo nivel de coordinación para los trabajos de recuperación y reconstrucción que están en marcha», ha asegurado. Junto a él, han estado presentes en la reunión de apertura de esta nueva comisión el vicepresidente de la Generalitat y conseller por la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, y la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual.

«Damos un paso al frente, no sólo para asesorar, ayudar y agilizar la labor depositada en los ayuntamientos, a los que no se les ha dado un plan claro, sino también para acelerar en el ámbito de la reconstrucción, que no puede ser una labor sólo en el plano material», ha indicado Mazón. «No sería justo para el recuerdo de las víctimas, no serviría para la restauración de la tranquilidad y para dar certeza, lo necesitan todos los afectados, no tener que sentir miedo ante un evento similar, que tengan la certeza de que no van a estar solos en el proceso de recuperar la normalidad», ha destacado el jefe del Consell.

El presidente ha incidido en que llevan meses esperando al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de varios escritos al Ministerio de Presidencia que no han sido respondidos. «Hay administraciones que sí quieren prestar ayudar. Las instituciones vamos a responder, no podemos esperar que el Gobierno espere a ponerse en marcha, se lo hemos pedido en varias ocasiones», lamenta.

«No hay excusas de competencias, pero no todas las administraciones lo han entendido así. La puesta en marcha de la comisión no significa que nos hayamos cansado de estar solos. Hemos puesto en marcha solos ayudas de 162 millones, recuperado las playas, retirado 110.000 coches que se amontonaban, 800.000 toneladas de lodos, realojar a 48.000 alumnos, restaurar 18 carreteras autonómicas dañadas. Sin mas opción que la deuda, ni un solo euro a fondo perdido. Nos hemos cansado de esperar durante meses y sólo hemos visto estrategia política», ha criticado Mazón al Gobierno.

«La coordinación que reclamamos al Gobierno es esencial, sino habrá trámites interminables, retrasos. Aquí se ha tomado la reconstrucción con seriedad, no como una batalla política», ha establecido el presidente. Y ha mostrado los brazos abiertos al Ejecutivo: «El Gobierno será bienvenido a esta comisión en el momento que quiera para que todos nosotros no estemos pendientes de construir un relato político, sino de reconstruir Valencia».

Por su parte, el vicepresidente Gan Pampols será el presidente de esta comisión mixta. «Creamos esta herramienta pata la colaboración con los municipios afectados en toda su competencia, no solo hormigón, sino también sobre personas, medio ambiente, economía, comercio. Vamos a dar estructura permanente de todos los municipios, para que las soluciones puedan ponerse en marcha», asegura. «Los recursos son escasos, hay que maximizarlos evitando duplicidades, acotar acciones por tipo y zona, por aspecto técnico y geográfico, y las posibilidades reales de intervención», añade.

Según el vicepresidente, el principal problema al que se enfrentan las entidades locales «son las enormes cantidades de dinero para recuperar las infraestructuras dañadas por la dana, es un problema cómo gestionar eso, desde la parte técnica y administrativa, la Generalitat les va a apoyar con todas las instituciones», apunta Gan Pampols.

Para Bartual, presidenta de la FVMP, esta comisión tiene «el valor de la coordinación necesaria para que ningún municipio se quede atrás. Es un órgano útil para que la reconstrucción llegue lo antes posible a los municipios que tanto lo necesitan», asegura. Y Mazzolari destaca que el Gobierno «tiene la mano tendida, porque esto es una cosa de todos». La Diputación apuesta por «agilizar la reconstrucción, reducir los tiempos de reconstrucción, coordinación, dar dinero y ayudar a la gestión para que sea efectiva», explica.

Además, la vicepresidenta, ante la ausencia de Vicente Mompó, ha añadido que es imprescindible que desde el Gobierno de España «ayuden con contratos de emergencia», después de haber solicitado al Ministerio de Presidencia y al comisionado de la dana, José María Ángel, y no haber recibido respuesta «desde hace dos meses», expresa.