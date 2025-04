La Comisión Europea visita la Albufera: «Es muy emocionante ver cuánta dedicación hay en el paraje»

Valencia y la Generalitat lo apuestan todo por la candidatura de la Albufera para ser reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. ... Tanto es así, que las administraciones valencianas han conseguido que el comisario europeo por el Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, haya visitado el Parque Natural este mismo miércoles. El objetivo de la visita era mostrar Hoekstra la belleza e importancia para el entorno que tiene la Albufera, así como su resiliencia y trabajos realizados para recuperarla tras los destrozos de la riada del 29 de octubre. El comisario ha asegurado que «por desgracia estos episodios volverán a ocurrir y no podemos salvar nuestro entorno de ellos, pero es admirable cómo se trabaja en recuperar la Albufera y cómo ha resistido las inundaciones».

Durante la visita, que ha tenido lugar en el centro de interpretación Racó de L'Olla, el comisario ha estado acompañado por La alcaldesa de Valencia, María José Catalá; el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; la concejala de Turismo, Paula Llobet; el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez; y el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida. «Estuvimos en la Comisión Europea hace un par de meses y ya le dije que debía ver la Albufera con sus ojos. En los últimos meses el paraje ha sido más importante que nunca para nosotros, pues sirvió de esponja natural para aliviar a Valencia y los pueblos del sur de los efectos de la riada», ha explicado la alcaldesa.

«La verdad es que me ha parecido muy emocionante ver la cantidad de gente que ha trabajado para conseguir estos resultados. Hace un par de meses estuve con la alcaldesa y ella ya me dijo que debía ver con mis ojos cómo estaba el paraje tras las inundaciones y cómo lo estaban gestionando», ha asegurado el comisario Hoekstra. «Sé la dificultades que ha pasado toda la zona, y por eso creo que es muy emocionante ver cómo se recupera. Si algo me llevo a casa de esta visita, es que debemos aprender cómo nos adaptamos a este tipo de crisis para mejorar en el futuro», añadía. Respecto a la candidatura de la Albufera, Hoekstra no se ha podido mojar, pero ha afirmado que «he visto la tremenda dedicación que hay por el espacio, y eso sólo me hace esperar que se pueda cumplir con ello».

Durante la visita se le ha explicado al comisario la importancia que tuvo la Albufera durante la dana. Además, los técnicos han detallado las actuaciones de limpieza y trabajos de recuperación tras la Dana, en los que «se ha movilizado todos los medios disponibles para atender una emergencia ambiental y recuperar l´Albufera y abordar, de manera definitiva, su regeneración; un objetivo prioritario para el actual gobierno municipal y que queremos que conozca la Comisión de primera mano», ha asegurado Catalá.

El comisario, junto a las autoridades valencianas, han protagonizado la suelta de hembra de 'coll verd' -ejemplares de la familia de los patos- y sus cinco crías desde el embarcadero. Además la alcaldesa ha obsequiado al Comisario con el Green Book, un libro que redactó Valencia para mostrar y poner en valor las políticas que han permitido a Valencia ser Capital Verde Europea 2024 además de establecer la hoja de ruta que permita seguir avanzando hacia este nuevo modelo de ciudad amable, verde y preparada para el futuro.

Alrededor de la visita giraba constantemente la candidatura para que la Albufera sea considerada Reserva de la Biosfera. «Le he pedido su apoyo porque este es un proyecto de todos que aúna a todas las administraciones locales y también la autonómica para mejorar y proteger el lago de todos», ha anunciado la alcaldesa. El objetivo de esta declaración «es poner en valor nuestro lago, un tesoro natural que haunido a todos los municipios, que refleja nuestra historia y nuestras tradiciones. Este es un lago que destaca por su valor natural, por su valor socioeconómico, como es el cultivo del arroz, y por su valor en la protección de las zonas circundantes y en la mitigación de los efectos del cambio climático», ha afirmado la alcaldesa.

De hecho, Catalá ha catalogado de «históricos» tres hechos alrededor de la Albufera sucedidos en los últimos meses: La firma de los trece municipios ribereños para solicitar la candidatura a la UNESCO, El pacto del Agua promovido desde Medio Ambiente, y la visita de este miércoles del comisario.