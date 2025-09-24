El Colegio de Farmacéuticos homenajeará a los compañeros afectados por la dana y elabora un protocolo ante emergencias El acto será el 16 de octubre y se presentará el documental con historias de profesionales del sector damnificados por la barrancada

EP Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:12

El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) celebrará un acto de homenaje a los farmacéuticos que se vieron afectados por la dana de 2024 y presentará un protocolo de actuación ante emergencias en farmacias comunitarias.

Con el lema 'Profesión farmacéutica: presencia, entrega y servicio', la entidad colegial celebrará el próximo 16 de octubre en San Miguel de los Reyes de València el acto homenaje, según ha indicado el MICOF en un comunicado.

Durante el evento se presentará el documental 'Historias farmacéuticas de la Dana' y el protocolo de actuación 'Plan de actualización ante emergencias en farmacias comunitarias', desarrollado junto a Farmamundi, la Dirección General de Farmacia y farmacéuticos que vivieron la emergencia.

Asimismo, coincidiendo con el Día Mundial del Farmacéutico, el MICOF ha puesto en valor la evolución de la profesión y su impacto directo en la salud de los pacientes. Entre los avances recientes, ha destacado la eliminación del tradicional cupón precinto por un sistema de verificación digital, que ha permitido reducir cerca del 90% el uso de papel y simplificar la gestión administrativa en las farmacias comunitarias.

El presidente de la entidad, Jaime Giner, ha resaltado que «el farmacéutico de hoy no solo dispensa medicamentos, sino que acompaña a los pacientes en la gestión de su salud». «Iniciativas como Xarxa Pacients o la Cátedra DeCo son ejemplos de cómo nos implicamos en el seguimiento de enfermedades crónicas o en la detección precoz del deterioro cognitivo», ha expresado.

En paralelo, el Colegio ha impulsado actividades de proximidad, como ferias de salud y carreras solidarias, en las que se han realizado cribados para la detección de patologías ocultas como la diabetes o la hipertensión arterial.

En la provincia de Valencia hay 5.115 farmacéuticos colegiados que desarrollan su labor asistencial en múltiples áreas, todas ellas relacionadas con la salud.