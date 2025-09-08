Colapso en el by-pass y la Pista de Silla en la mañana de la vuelta al colegio Distintos atascos dificultan el tráfico en Valencia

J.Zarco Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:51

Este lunes 8 de septiembre regresan los niños a los colegios y esta situación se traduce en atascos a primera hora en las carreteras. Desde antes de las 8:00 ya se producen 4 kilómetros de colas en la V-31, entre Silla y Albal camino a Valencia. En la misma vía, también se produce otra retención de tres kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, también dirección a la capital.

Por otro lado, en el by-pass existen 3,5 kilómetros de colas entre La Cañada y Cruz de Gracia, sentido Barcelona.

