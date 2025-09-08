Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso en el by-pass y la Pista de Silla en la mañana de la vuelta al colegio
Atascos en el by-pass este lunes. DGT

Colapso en el by-pass y la Pista de Silla en la mañana de la vuelta al colegio

Distintos atascos dificultan el tráfico en Valencia

J.Zarco

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:51

Este lunes 8 de septiembre regresan los niños a los colegios y esta situación se traduce en atascos a primera hora en las carreteras. Desde antes de las 8:00 ya se producen 4 kilómetros de colas en la V-31, entre Silla y Albal camino a Valencia. En la misma vía, también se produce otra retención de tres kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, también dirección a la capital.

Por otro lado, en el by-pass existen 3,5 kilómetros de colas entre La Cañada y Cruz de Gracia, sentido Barcelona.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  8. 8

    Trump convoca a los líderes europeos en Washington y declara que no está «contento» con Putin
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Colapso en el by-pass y la Pista de Silla en la mañana de la vuelta al colegio

Colapso en el by-pass y la Pista de Silla en la mañana de la vuelta al colegio