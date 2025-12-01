La Cofradía de El Palmar defiende la pesca artesanal como fundamental para la sostenibilidad de la Albufera

La Cofradía de Pescadores de El Palmar ha celebrado este fin de semana una jornada de difusión a la ciudadanía, dentro del 775 aniversario desde ... que Jaume I otorgó a esta institución el derecho a faenar en la Albufera. El evento, llevado a cabo este último sábado de noviembre, se ha compuesto por varias mesas redonda y actividades en las que la gente ha podido conocer cómo faenan los profesionales y una actividad tradicional como la vela latina. Además, se ha llevado a cabo un showcooking en que varios chefs han preparado recetas con especies que se capturan en el lago. «Estamos muy satisfechos porque ha vecino mucha gente a conocer de cerca la vida en El Palmar y el día a día de los pescadores en la Albufera, y las mesas redondas han sido un éxito», ha señalado Amparo Alexandre, presidenta del estamento.

«Ha sido un buen evento teniendo en cuentra de que esta semana se han celebrado las jornadas científicas sobre la Albufera en Valencia. Las conclusiones se han acercado a la ciudadanía, y poniendo el papel y el servicio ecosistémico que desde siempre han hecho los pescadores», ha añadodo Amparo Alexandre, que añade: «Creo que la sociedad se está dando cuenta lo que hace falta valorar esa labor que ha realizado el sector y continúan haciendo. Necesitamos se les ayude para que puedan seguir por la falta de relevo que tienen».

El centro neurálgico de las actividades se ha ubicado en la Trilladora del Tocaio. En su ponencia, Alexandre incidió en la puesta en valor del sector pesquero para la supervivencia de la Albufera. «Necesitamos un reconocimiento y ayuda mantenimiento de la actividad, así como mejoras laborales a los profesionales», señaló la presidenta de la Cofradía, que también reclamó un mayor control de las especies invasoras para sostener el ecosistema.

Carles Sanchis, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera incidió en que previsiblemente los pescadores tendrán un nuevo papel protagonista en la conservación de la reserva. Frente a esto, Miguel Jover, ingeniero agrónomo y catedrático del Departamento de Ciencia Animal de la Universitat Politècnica de València señaló: «La actividad pesquera a la Albufera es la más perjudicada por la destrucción del hábitat de la laguna, y para restaurarlo hay que recuperar las praderas de vegetación sumergida y su fauna asociada, como el camarón. Hay que reducir los sedimentos, eliminar la entrada de contaminantes en el lago e incrementar el caudal de agua limpia».

El ingeniero también subrayó que la consideración de la pesca como actividad profesional es fundamental para conservar la Albufera. La lectura de Pablo Vera, biólogo y coordinador en SAV-Servicio Devesa Albufera, no es demasiado optimista y también destaca como vital la labor de este colectivo: «Desde los años 60 el lago ha sufrido grandes cambios: de unas aguas transparentes a unas turbias y 'morralla. Después de una lenta mejora ambiental, vuelve a experimentar una deriva negativa impulsada por varios factores (reducción de aportaciones, especies invasoras, nuevos contaminantes, calor...). En este escenario tan poco optimista, los pescadores tienen un papel clave para contribuir a su recuperación».

Miguel Ángel Sánchez, veterinario del Servicio de Caza y Pesca de la Generalitat se centró en la anguila, y en su cría en cautividad para una posterior suelta. «La forma y la cantidad en que se reproduce la anguila indican que desde su llegada a las aguas dulces (como angula) y hasta conseguir un tamaño de 10 centímetros, estarán destinadas a ser tomadas y a sufrir durísimas condiciones ambientales, que condicionan su supervivencia», argumentó: «Si analizamos la supervivencia que tenemos en la piscifactoría, esta supera ampliamente los márgenes aceptados para el medio natural, por lo cual, mediante el uso de la piscicultura de repoblación garantizamos una supervivencia que supera la esperada en el medio natural. De forma que el presente y el futuro de la anguila dependerá de varios campos de trabajo científico y de campo, porque funcionan las medidas de recuperación de la especie, en estos momentos tan críticos para esta».