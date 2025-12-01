Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una chef realiza una demostración durante el showcooking gastronómico de la jornada. LP

La Cofradía de El Palmar defiende la pesca artesanal como fundamental para la sostenibilidad de la Albufera

«La gente se está dando cuenta de la labor que está realizando el sector, pero necesitamos que se les ayude para que sigan ante la falta de relevo generacional», afirma la presidenta del estamento | El colectivo organiza unas jornadas para la ciudadanía dentro de los actos de su 775 aniversario

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:28

La Cofradía de Pescadores de El Palmar ha celebrado este fin de semana una jornada de difusión a la ciudadanía, dentro del 775 aniversario desde ... que Jaume I otorgó a esta institución el derecho a faenar en la Albufera. El evento, llevado a cabo este último sábado de noviembre, se ha compuesto por varias mesas redonda y actividades en las que la gente ha podido conocer cómo faenan los profesionales y una actividad tradicional como la vela latina. Además, se ha llevado a cabo un showcooking en que varios chefs han preparado recetas con especies que se capturan en el lago. «Estamos muy satisfechos porque ha vecino mucha gente a conocer de cerca la vida en El Palmar y el día a día de los pescadores en la Albufera, y las mesas redondas han sido un éxito», ha señalado Amparo Alexandre, presidenta del estamento.

