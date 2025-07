La CHJ también ignoró su propio protocolo con los avisos en el Magro

Habitualmente obviada por la gravedad de las barrancadas de l'Horta Sud, el 29 de octubre hubo otra riada. Una que concentró los terrores de ... las autoridades durante toda la tarde, hasta que se dieron cuenta del monstruo que bajaba por el Poyo. Las lluvias que cayeron con fuerza a primera hora en Utiel hicieron que el Magro se desbocara y, tras Forata, los caudales que soltó una presa en la que entró suficiente agua como para llenarla varias veces provocaron una crecida aguas abajo que anegó Algemesí. En total, 15 personas fallecieron en la cuenca del Magro. Y ahí también la Confederación Hidográfica del Júcar (CHJ) incumplió sus propios protocolos de aviso.

El organismo de cuenca ha de enviar correos electrónicos al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) si se superan determinados niveles. En la estación de Requena, son 15, 30 y 60 metros cúbicos por segundo. En Guadassuar, 30, 150 y 300. En estas dos estaciones situadas en el Magro, se obvió el correo electrónico que había que enviar cuando se superaba el segundo umbral. Así se desprende de la documentación remitida a la jueza de Catarroja, que pidió todos los avisos referentes al río que anegó la Ribera.

En Requena, la CHJ envió un aviso a las 11.21 horas, cuando el caudal subió a 21,71 metros cúbicos por segundo. Eso es, claro, más de 15 metros cúbicos por segundo. El siguiente correo llega alas 13.03, cuando el aforo contabiliza 64,52 metros cúbicos por segundo. Se supera, por tanto, el tercer umbral. Pero no se envió ningún correo cuando se superó el segundo. Se evidencia en que el 'mail' de las 13.03 horas viene precedido de la frase «2º y 3º aviso de caudal», lo que indica que se obvió uno de los dos correos.

En Guadassuar pasa lo mismo. A las 11.28 horas, la estación marca 37,8 metros cúbicos por segundo y se envía un correo electrónico. Hasta ahí todo correcto. El siguiente correo es de apenas 10 minutos después, cuando la estación marca unos impresionantes 350 metros cúbicos por segundo. En este caso, el mensaje, precedido también por ese «2º y 3º aviso de caudal», incluye la ya lacónica (y famosa) frase: «Para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida». Y tanto. A las 13.25 horas, el aviso habla de una reducción de caudal. Luego, un silencio de cinco horas hasta que a las 18.05, la sala de control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) envía otro 'mail' que habla de que se ha superado el tercer umbral con 480,6 metros cúbicos por segundo, casi 200 metros cúbicos más que el umbral máximo de 300. La tendencia, en este caso, es descendente. La CHJ, por tanto, no informa de que se ha superado el segundo umbral en algún momento entre las 11.28 y las 11.38 horas. En este caso se puede entender porque el aumento es brutal: el valor se multiplica por diez en apenas 600 segundos.

Todos los ojos en Forata

No hay ningún correo entre las 13.25 y las 18.05 horas. El silencio de la tarde indica que el Magro no baja de caudal hasta las 18 horas. El motivo es que Forata está aliviando desde primera hora de la misma. Entre las 16.44 y las 19.34 horas, hay hasta 9 correos electrónicos remitidos a Emergencias que hablan de Forata y que prueban que todos los ojos están fijos en la presa. De hecho, en las dos horas y media de silencio entre el penúltimo correo sobre el Poyo y el último (el ya famoso de 1.686 m3/s), la CHJ envía siete correos electrónicos sobre el embalse mientras el caudal del barranco que anegará l'Horta Sud no deja de crecer.

Los 'mails' sobre Forata empiezan con uno remitido a las 16.44 horas que reza: «El embalse de Forata presenta una tendencia creciente en su cota. De mantenerse esta evolución, existe la posibilidad de que se alcance la cota de vertido en algún momento durante la próxima hora, lo que se comunica a los efectos oportunos. Se seguirá con la vigilancia del embalse y se comunicará cualquier cambio significativo». A las 16.55, otro correo informa de que en la próxima hora se preveían «caudales superiores a 1.000 m3/s en el río Magro por el alivio de la presa» y que las poblaciones de Montroi, Real, Alfarp, l'Alcúdia y Algemesí «se pueden ver significativamente afectadas por el río Magro». La alerta hidrológica se decretó 40 minutos más tarde: «Este caudal implica que se pueden producir desbordamientos generalizados en las áreas próximas al río. Se aconseja el alejamiento de la población de las zonas próximas al río».

A las 17.26 horas, la CHJ decreta el escenario 0 en el plan de emergencias de la presa y a las 17.52 horas, el escenario 1. La sombra de una rotura de la presa, que habría lanzado sobre la Ribera millones de litros de agua que habrían provocado una tragedia de proporciones difíciles de imaginar, comienza a planear. A las 17.56 horas, cuatro minutos después, el embalse empieza a verter caudales superiores a 1.000 metros cúbicos por segundo. A las 18.05, se activa el escenario 2 y a las 18.24, nuevo aviso de caudales de 250 metros cúbicos al Magro. A las 18.55 horas llega otro en el que informa que se están vertiendo 633 metros cúbicos y a las 19.34, 900. Luego, la tragedia y silencio hasta la mañana siguiente.