Suárez, a su llegada al juzgado, preguntado por un periodista. J. L. Bort

El 'cerebro' del Cecopi: «Yo propongo, pero tengo que tener el visto bueno de mis superiores»

El funcionario sostiene que en la reunión de Emergencias faltó «información de análisis» y apunta a la Confederación Hidrográfica del Júcar

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:45

Comenta

Jorge Suárez tiene más de 30 años de experiencia en la gestión de Emergencias. El experto ha explicado que lo habitual es la convocatoria y ... gestión y su desconvocatoria. Rara vez se mantiene una reunión con la duración de la dana. El especialista cree, no obstante, que una reunión previa de coordinación hubiera mejorado la relación entre las diferentes agencias.

