El 'cerebro' del Cecopi: «Yo propongo, pero tengo que tener el visto bueno de mis superiores»

Jorge Suárez tiene más de 30 años de experiencia en la gestión de Emergencias. El experto ha explicado que lo habitual es la convocatoria y ... gestión y su desconvocatoria. Rara vez se mantiene una reunión con la duración de la dana. El especialista cree, no obstante, que una reunión previa de coordinación hubiera mejorado la relación entre las diferentes agencias.

«En el Cecopi faltó información de análisis», sostuvo como una de las principales conclusiones de aquella reunión. Suárez defendió su papel como asesor, pero subrayó que siempre tiene que tener «el visto bueno de sus superiores». En unos casos, Emilio Argüeso y en otros, el del Salomé Pradas. Le preguntaron también por el mando único, que recae en la consellera pese a que existe un comité de dirección donde está la delegada del Gobierno.

El testigo ha querido subrayar que el envío del Es Alert no se demoró por las discrepancias con José Miguel Basset, jefe de los bomberos. «No discutimos, discrepamos», señaló. «Hubo otros muchos factores», pero sin concretar.

De igual modo, especuló acerca de que la declaración del Nivel 3, un escenario inédito que no se ha establecido nunca, quizá «hubiera mejorado la respuesta».