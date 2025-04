Los Cercanías tras el apagón: sin horario definido y avisos de salida a gritos

La normalidad parece que tardará en recuperarse en la estación del Norte de Valencia tras el apagón a nivel nacional de la red eléctrica. ... Y es que, aunque durante la mañana Renfe y Adif informaban de la recuperación de líneas de manera progresiva del servicio de Cercanías, la realidad es que los trenes que parten son los justos, sin horarios, y sin la posibilidad de organizarse de los pasajeros que deben aguardar desesperados a que la megafonía, o los trabajadores a gritos, indiquen que el tren con su destino partirá finalmente.

Desde primera hora de la mañana, Renfe anunciaba que las líneas C2 y C6 recuperaban la normalidad tras la jornada del lunes, cuando se vio suspendido todo el servicio. Además, la compañía avisaba de incidencias de la línea C1, dado que en el tramo Silla-Gandía había pérdidas de tensión. Lejos de acercarse a la normalidad, desde la estación del Norte se respiraban aires de incertidumbre y desesperación. Tras informar el servicio ferroviario que se recuperaba la línea completa de C1, cabe destacar que no lo hace a pleno rendimiento.

Por un lado, las pantallas de la estación no marcan ningún tipo de horarios de salida de los trenes. Las líneas C2, C6 y C1 parten a sus destinos, aunque con una frecuencia media de un tren cada hora. Los pasajeros, al ver que no hay horarios marcados, se acercan a los trabajadores a preguntar qué sucede con los trenes. Según explicaban varios operarios, los momentos de pérdida de tensión han provocado incidencias en la frecuencia de circulación. Además, debido a la incidencia iniciada ayer, parece que Adif tiene vías ocupadas para el remolque de trenes que quedaron parados a medio camino, lo que disminuye el número de vías por las que circular.

De este modo, la incomodidad de los pasajeros se hace latente. «Así no hay manera de organizarse», se podía escuchar. «Nos han dicho que los trenes de media distancia no ha salido ninguno. Nosotros vamos a esperar hasta las doce y si no hay cambios buscaremos alguna alternativa», comentaba un matrimonio. La realidad con esta nueva situación ha provocado que algunos pasajeros pagaran sus frustraciones con algunos de los trabajadores del servicio de atención al cliente. «No puede ser que en la web tengáis unos horarios y que lleguemos aquí y no se sepa cuando salen los trenes», protestaba una mujer. «Nosotros estamos aquí para informar de la situación. Disculpe las molestias, pero desde aquí no manejamos el funcionamiento de la página web», contestaba una trabajadora armándose de paciencia tras las formas en que la usuaria la había increpado.

La última actualización de Renfe a las 10.00 horas era que el servicio se ha recuperado con limitaciones. Se efectúa la salida de un tren cada hora en líneas C1 (València-Gandia), C2 (València-Moixent) y C6 (València-Castelló). Mientras tanto, la C3 continúa suspendida de momento, aunque se espera que reanude en breve la circulación. De hecho, a través de su perfil en redes sociales, Cercanías ha informado que para la C3 ofrecen un servicio alternativo de autobuses, mientras el tren continúe sin dar servicio.

Con las pantallas sin ofrecer horarios, los pasajeros deben esperar pacientemente a los avisos por megafonía de los trenes que van a realizar su salida. La dudosa acústica de los altavoces, obliga en muchos casos a los trabajadores a repetir a gritos la información que la megafonía ofrece. Al más puro estilo tradicional, la gente espera ser informada a viva voz para conocer cuándo podrá coger su transporte.

Del mismo modo, el servicio de Cercanías informó este lunes que al menos durante la jornada del martes todo su servicio sería gratuito. De esta manera, todas las compuertas y tornos de acceso a los andenes de la estación del Norte permanecen abiertos, de manera que no es necesario presentar ningún billete para acceder a las vías de acceso a los distintos trenes.

Con la estación funcionando de esta manera, la afluencia de gente en su interior variaba de manera sustancial según el momento. Si durante más de media hora no partían trenes de ninguna de las líneas, los andenes comenzaban a llenarse de pasajeros hasta ofrecer imágenes de mucha espera. Por otro lado, cuando coincidía la salida de dos trenes en un mismo intervalo de tiempo, la estación se vaciaba hasta ofrecer una imagen completamente diferente a los momentos de saturación.