Urgente La calle Alicante reabrirá al tráfico rodado y de peatones el 9 de octubre
El barranco de la Saleta, en Aldaia. JL Bort

Cerca de 200.000 alumnos sin clase en el segundo día de alerta

La cifra se reduce a más de la mitad respecto al lunes y la mayoría de localidades se sitúan en la provincia de Valencia

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:37

La Conselleria de Educación ha informado de que 178.792 alumnos se han quedado en casa por el cierre de los centros educativos por segundo día consecutivo. La suspensión fue adoptada por 53 municipios, cuarenta de la provincia de Valencia y trece de la de Alicante, ante la alerta naranja por fuertes precipitaciones prevista para el martes, que acaba de ser desactivada.

La previsión es que en las próximas horas desaparezcan todos los avisos, por lo que la normalidad se recuperará completamente el miércoles, pues la recomendación de la Conselleria de Emergencias pasa por suspender las clases cuando se decrete una alerta roja, aunque algunas localidades han acordado hacerlo también, por sistema, con nivel naranja.

La diferente afectación entre una jornada y otra es clara, pues la cifra de alumnos sin actividad lectiva se ha reducido más de la mitad, teniendo en cuenta que el lunes fueron más de 560.000 los estudiantes que se quedaron en casa.

