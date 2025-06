Los centros de urgencias de Valencia: pequeños, sin reformar y con falta de médicos

Cuando cierran los centros de salud, toman el relevo los Puntos de Atención Sanitaria (PAS). Desde las 15 horas y hasta las 8 de la ... mañana del día siguiente, así como los festivos y domingos, estos centros de urgencias atienden a los pacientes en horarios de guardia. Pero los locales de Valencia ciudad y el área metropolitana se caracterizan por la escasez de espacio que tienen, el mal estado de las instalaciones, viejas, con desperfectos y problemas como la presencia de cucarachas y mosquitos, a lo que se suma la falta de personal.

Además, ninguno de estos PAS tiene en plantilla a un solo pediatra para atender a los niños. Las urgencias pediátricas, o bien las ven los médicos de familia o tienen que ser derivadas a un hospital. Y carecen de equipamiento técnico para hacer analíticas o radiografías. Sólo hay cuatro de estos centros de urgencias en la capital y uno en las principales poblaciones, que se encargan de los municipios cercanos y a partir del 1 de octubre pueden aumentar aún más su carga de trabajo, ya que Sanidad ha decidido cerrar los centros de salud los sábados, y sólo abrirá algunos para apoyar a estos PAS.

Los profesionales temen que esta situación les cree más presión y apuntan que tienen que absorber en horario de guardias los pacientes que no van a los centros de salud porque no quieren esperar 15 días de demora para obtener cita, así que van de urgencias. A partir de octubre las guardias de los sábados ya no serán desde las 15 horas, como ahora, sino desde las 8, igual que un domingo. Así que estos trabajadores avisan de que cuando un viernes o un lunes sea festivo y cierren los centros de salud, no van a tener personal suficiente en el PAS para afrontar tres días seguidos de guardia.

Los responsables de los cuatro PAS de Valencia están preparando una queja para presentarla en Sanidad porque en los últimos meses están teniendo que asumir también la gestión y coordinación de los conductores de los vehículos para hacer atenciones domiciliarias, lo que les resta tiempo para hacer su trabajo con los pacientes.

Insectos y malos olores

En el centro de la avenida del Cid, del departamento hospital General, los pacientes y sanitarios critican el escaso espacio que hay. Se trata de una planta baja en un edificio antiguo, es estrecha y con una sala de espera muy reducida. Sólo hay tres consultas para los médicos, por lo que una la tienen que compartir con una enfermera. La presencia de cucarachas es casi diaria, igual que los malos olores procedentes de las tuberías del edificio. Además, la puerta de entrada está rota, por lo que ni se cierra ni tampoco se puede climatizar el local. Este año sólo han tenido un médico de refuerzo durante dos meses en la época de la gripe estacional.

Los sanitarios de este centro dicen que el personal es demasiado justo y que necesitan refuerzos, ya que además de las atenciones presenciales, tienen muchas que son domiciliarias y necesitan desplazarse a la vivienda del paciente, por lo que, si hay tres médicos y dos enfermeras trabajando en cada turno, se quedan con dos y uno respectivamente en el centro.

Ampliar Entrada al PAS de la calle Arabista Huici en un sótano. LP

Otro de los PAS que se encuentra en mal estado es el del departamento Doctor Peset. El Punto se llama Fuente de San Luis, que está en el sótano del edificio del centro de salud de la calle Arabista Huici. Cuando cierra el ambulatorio, hay que entrar por el parking en una pequeña entrada, sorteando con muy poca luz los coches y los pilares que aguantan la estructura del edificio, algo que por las noches no suele ser plato de buen gusto para los pacientes y familiares. «De noche da miedo, los pacientes no se atreven a volver hasta el coche», admite un trabajador del centro.

A esto se le suma que una de las luces de la entrada está fundida y que también es habitual dentro del local ver cucarachas y mosquitos. Las instalaciones son algo más grandes que en la avenida del Cid, pero también se quedan pequeñas para dar la correcta atención. No obstante, el departamento tiene previsto ampliar el centro, al darles el espacio de Rehabilitación que está en ese local, lo que se hará en el último trimestre del año. Mientras tanto, los médicos tienen que descansar en sus propias consultas porque no hay más espacio, y al estar en el sótano, algunas dependencias no tienen ventana.

El día 26, nuevo PAS de Campanar

El único PAS que se va a renovar por completo es el de La Fe. Actualmente está en la calle Joaquín Ballester, en la zona de obras de derribo del antiguo hospital, pero está previsto que el próximo día 26 de junio se traslade este punto de urgencias al nuevo edificio de la avenida Campanar, contiguo al centro de salud que se inauguró en abril. Cuando esto ocurra, será el único Punto de urgencias nuevo de toda Valencia, pero los profesionales que ya lo han visto aseguran que es más pequeño que el actual, en espacios como la sala de espera, más reducida, y no dispone de taquillas para que se cambien los profesionales.

Y en el departamento del Clínico está el Punto de la calle L'Alguer, ubicado en una planta baja de un edificio viejo de viviendas. Más amplio que el de Arabista, pero igualmente dicen los profesionales que se ha quedado pequeño y hace falta más espacio, reclaman. Se han ido acondicionando algunas zonas del centro, pero ya no tiene más capacidad de ampliación. Tiene una alta presión asistencial y muchos avisos diarios para domicilio y atención telefónica.

Respecto al área metropolitana, en Xirivella la carga de trabajo es muy alta y se trata de un local muy pequeño. No tienen seguridad por las noches ni coche para desplazarse a los avisos, así que tienen que llamar a un taxi. En Alfafar no hay administrativos, entra agua por las ventanas cuando llueve y no funcionan los baños de los pacientes, sólo está en servicio uno de los cuatro que hay, señala UGT. Además, en Catarroja faltan facultativos para asumir la urgencias, igual que en Silla y en Mislata, mientras que en Torrent también falta seguridad porque los sanitarios reciben constantes amenazas.