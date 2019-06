Centros de menores vuelven a protestar por los impagos

La gestión a la infancia está siendo una piedra en el zapato para la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Cuando parece que se calman los ánimos entre los trabajadores de Atención Temprana, las protestan renacen en las plantillas de los centros de menores que acumulan varios meses de impagos. Así las cosas, estos profesionales volverán a manifestarse el próximo jueves a las puertas del Palau de la Generalitat para protestar porque las entidades sin ánimo de lucro que gestionan estas residencias para niños tutelados por la Generalitat todavía no han cobrado los meses de febrero, marzo, abril y mayo, lo que se traduce en impagos en los nóminas de varios meses en los centros con menor solvencia financiera. Con el cambio de modelo y la entrada del concierto social, las entidades han empezado a poder solicitar préstamos con interés bajo al Instituto Valenciana de Finanzas para poder subsistir mientras la Generalitat reactiva los pagos.

No es la primera vez que estos profesionales dedicados a cuidar a los menores tutelados por Igualdad ponen el grito en el cielo. Semanas antes de las últimas elecciones autonómicas, Mónica Oltra logró in extremis desactivar las protestas previstas por los impagos prometiendo que se agilizarían y que, con el nuevo modelo, las entidades no volverían a sufrir problemas financieros. Sin embargo, una vez pasados los comicios, el dinero no llegaba por lo que los impagos de las nóminas forzaron a los trabajadores a protagonizar una concentración, que finalizó con un nuevo compromiso de mejorar el sistema, promesa que por el momento no acaba de materializarse.