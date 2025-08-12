Censo de desaparecidos, ventanilla única de ayudas y protocolo para voluntarios, el Consell también enmienda las postemergencias

El 'Plan director de análisis, anticipación y reacción frente a catástrofes naturales' impulsado por el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación, ... Francisco José Gan Pampols, documento que actualmente se encuentra en fase de borrador y consulta pública, pretende enmendar también las postemergencias aplicando las lecciones aprendidas de la dana del pasado 29 de octubre. Es por ello que propone implementar medidas como una plataforma para garantizar la seguridad de los afectados, incluyendo desaparecidos, un protocolo para la gestión del voluntariado y una ventanilla única para ayudas y donaciones.

Los índices sobre los que se evaluará la recuperación son los mismos sobre los que pivota el plan 'Endavant': personas, tejido empresarial y económico, medio ambiente, tejido social y comunitario, infraestructuras y ordenación territorial. Estos criterios podrán adaptarse en función de las particularidades de cada catástrofe y la necesidades de cada territorio.

Según expone el borrador del nuevo plan director, la fase de recuperación se activa una vez finaliza la emergencia, «cuando aún persisten carencias significativas en los servicios esenciales que impiden el retorno a la normalidad en las zonas afectadas». Asimismo se propone como primer paso realizar un diagnóstico «riguroso y multidimensional de la catástrofe natural, que incluya tanto sus causas como sus efectos» para, posteriormente, redactar un plan de reconstrucción y recuperación.

De cara a futuras emergencias en territorio valenciano, el Consell pretende crear una ventanilla única accesible, tanto física como digital, que esté activa durante todas las fases de la emergencia, con especial refuerzo en la etapa de recuperación. Este punto centralizará toda la información relevante (ayudas, trámites, subvenciones, actuaciones) y facilitará la gestión interadministrativa, ofreciendo a la ciudadanía una referencia «clara, fiable y continua» en circunstancias de excepcionalidad.

En relación a ello también se quiere poner en marcha un salvoconducto digital que permita automáticamente solicitar y emitir salvoconductos para la ciudadanía y otros organismos. Ello posibilitará reducir los tiempos de espera, disminuir la carga burocrática y mejora la movilidad operativa de equipos y personas autorizadas.

Siguiendo con esta línea de unificación también se pretende crear un sistema centralizado de gestión de donaciones «transparente» para la recepción, organización y distribución de aportaciones económicas, tanto públicas como privadas. «Este sistema garantizará la trazabilidad de los fondos y facilitará la confianza social mediante una gestión clara y accesible, contribuyendo a reforzar la solidaridad ciudadana», indica el contenido de la medida.

Asimismo, la el Gobierno valenciano también busca poner en marcha una plataforma de confirmación de seguridad de la población que permita a las personas afectadas por el desastre confirmar voluntariamente la situación en la que se encuentran. Esta base de datos estará conectada directamente a los registros oficiales y facilitará la priorización de recursos para la atención de personas no localizadas (desaparecidos) y la comunicación con sus familiares. Factor clave tras los bulos esparcidos sobre los desaparecidos y los fallecidos de la dana. Además, incluirá funcionalidades específicas para el seguimiento de colectivos en situación de vulnerabilidad o personas con necesidades sanitarias especiales.

Por último, la Generalitat también quiere protocolizar la gestión del voluntariado con el objetivo de incorporar «de forma segura y eficaz» a las personas que prestan su ayuda desinteresada a los damnificados. Esta procedimentación permitirá seleccionar al personal en función de sus aptitudes y disponibilidad para asegurar una coordinación eficiente. El protocolo deberá contemplar distintos niveles de intervención, diferenciando perfiles y funciones según las necesidades específicas.