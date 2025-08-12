Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Voluntarios de La Torre rinden un homenaje a las víctimas de la dana. JESÚS SIGNES

Censo de desaparecidos, ventanilla única de ayudas y protocolo para voluntarios, el Consell también enmienda las postemergencias

La Generalitat pretende mejorar la recuperación de una catástrofe con las lecciones aprendidas de la dana recogidas en el nuevo plan de Gan Pampols

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 01:44

El 'Plan director de análisis, anticipación y reacción frente a catástrofes naturales' impulsado por el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación, ... Francisco José Gan Pampols, documento que actualmente se encuentra en fase de borrador y consulta pública, pretende enmendar también las postemergencias aplicando las lecciones aprendidas de la dana del pasado 29 de octubre. Es por ello que propone implementar medidas como una plataforma para garantizar la seguridad de los afectados, incluyendo desaparecidos, un protocolo para la gestión del voluntariado y una ventanilla única para ayudas y donaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  2. 2

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  3. 3 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  4. 4 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  5. 5 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local del Veles e Vents
  6. 6 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  7. 7 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10 El pueblo más feliz de Valencia, según la inteligencia artificial: «La naturaleza y la forma de vida generan bienestar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Censo de desaparecidos, ventanilla única de ayudas y protocolo para voluntarios, el Consell también enmienda las postemergencias

Censo de desaparecidos, ventanilla única de ayudas y protocolo para voluntarios, el Consell también enmienda las postemergencias