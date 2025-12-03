Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Efectivos de la UME desplegados ante la fiebre porcina. EFE

Los cazadores crearán una barrera con Cataluña con jaulas y batidas para evitar el contagio de la peste porcina

La Federación pide a la Generalitat ayudas económicas y un sistema de recogida de cadáveres para evitar contagios.

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:51

La Comunitat sigue en alerta por la crisis generada por el descubrimiento de nueve casos de jabalíes portadores del virus de la peste porcina ... africana en Cataluña. La preocupación es alta porque la sobrepoblación de jabalíes es una realidad y desde la Conselleria de Medio Ambiente se proponen combatirlas y para ello la mejor arma es la caza.

