Los cazadores crearán una barrera con Cataluña con jaulas y batidas para evitar el contagio de la peste porcina

La Comunitat sigue en alerta por la crisis generada por el descubrimiento de nueve casos de jabalíes portadores del virus de la peste porcina ... africana en Cataluña. La preocupación es alta porque la sobrepoblación de jabalíes es una realidad y desde la Conselleria de Medio Ambiente se proponen combatirlas y para ello la mejor arma es la caza.

De hecho, los cazadores van a intensificar sus actuaciones en el norte de la provincia de Castellón y en el entorno de la AP-7 para tratar de impedir que ejemplares procedentes de Cataluña entren en la Comunitat. Se trata de una tarea ímproba en la que se ha implicado a fondo la Federación de Caza con la que se pretende crear una barrera ante la llegada de animales procedentes de la comunidad autónoma vecina. Como señala su presidenta, Lorena Martínez, «el principal esfuerzo lo ponemos nosotros. Somos la única solución», una solución que pasa por controlar la sobrepoblación de jabalíes.

En este sentido, los ganaderos han avisado en numerosas ocasiones del riesgo de no controlar la sobrepoblación de la fauna salvaje. «Este brote pone de relieve la necesidad de evitar la superpoblación descontrolada por el riesgo que entraña en la transmisión de enfermedades», han afirmado. Las organizaciones agrarias lo han reclamado reiteradamente y han advertido que la presencia descontrolada de estos animales puede ser muy peligrosa.

Martínez se ha mostrado partidaria de aumentar las batidas y ganchos de los que ahora es la época, un periodo que puede ser ampliable. Y en las zonas en las que no se puede cazar por diversos motivos poner jaulas trampa. Esta es una medida que el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha indicado que se va a poner en marcha. Para ella, la Federación de Caza ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente que entregue estas trampas a los clubes de cazadores para que sean ellos quien las distribuyan. «Aunque el sistema más eficaz es la caza», ha apuntado Martínez.

En esta línea, el secretario autonómico ha indicado que «la efectividad del cazador es máxima». Esa es la razón por la que donde pueda haber cazadores siempre se optará por ellos. Pero Mérida ha reiterado que hay zonas donde no pueden actuar y ahí intervienen las jaulas trampa.

En este sentido, la presidenta de la Federación de Caza ha puesto en valor «el importante papel del cazador en situaciones como esta, donde la detección temprana resulta clave» y ha recordado «que desde la federación siempre vamos a estar abiertos a colaborar con las administraciones ante situaciones como esta, que pueden afectar especialmente a nuestro sector ganadero».

Mérida, por su lado, ha indicado que en estos momentos se calcula que en la Comunitat hay censados más de 150.000 jabalíes, una cifra que es preocupante porque se considera que la región está superpoblada cuando se superan los 50.000 ejemplares. Paralelamente a esta realidad, este año se ha alcanzado el récord de jabalíes abatidos con más de 50.000.

A cambio del sobresfuerzo, los cazadores han pedido a la Generalitat una compensación económica y que se encargue de la retirada de los cadáveres. Lorena Martínez ha explicado que hay que tener mucho cuidado porque el patógeno tiene una fuerte carga vírica y es muy contagioso. Así, ha recordado que en un hueso contagiado puede permanecer hasta un año.

Raúl Mérida, por su lado, ha destacado que «nosotros lo que hemos puesto en marcha es un sistema de prevención que lo que intenta es crear una barrera que impida que los jabalís que puedan estar afectados por esta enfermedad lleguen desde Cataluña».

En ese línea, ha indicado que se trabaja con los cazadores y con la colocación de jaulas trampa. Ha recordado que los jabalíes, llevados por la falta de alimento por la sobrepoblación en la que se encuentran, se han movido hacia la costa que es donde se localiza el 70% de la población valenciana. Ha añadido que esta es la situación a la que se enfrentan desde hace años. «Tenemos unas ayudas para los municipios que presentan una superpoblación de jabalíes y es en esas zonas donde vamos a incidir. Si rebajamos ahí la población animal, estaremos ya creando una especie de tampón que impida que esos animales puedan llegar hasta otras áreas», ha explicado.

El secretario autonómico ha destacado que cuando hay «un número muy importante de jabalíes, ya sea aquí o en Cataluña, aparecen enfermedades como en este caso la peste porcina». Ha reiterado que todas las medidas que ha tomado la Generalitat son preventivas porque en estos momentos no hay ningún caso constado en la Comunitat.

Por su lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que si la peste porcina africana alcanza alguna granja, bajará el precio de la carne de cerdo en España. En concreto, la entidad ha informado que España es el primer productor de carne de cerdo en la Unión Europea y el tercero a nivel mundial, con más de 4,9 millones de toneladas anuales y un sector que representa el 14% de la producción agraria nacional.