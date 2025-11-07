Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas, en un área inundada en Picanya. Jose Jordan/AFP

Un caudal como siete veces el Tajo arrasó Picanya

La CHJ estima que por esta localidad, donde el Poyo se ha ensanchado tras la dana, fluyeron 3.400 metros cúbicos por segundo en la tarde del 29 de octubre

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

La terrible barrancada del 29 de octubre es, todavía un año después, un misterio para los expertos en hidrología. Aunque los estudios desvelan periódicamente datos ... de lo que ocurrió aquella tarde, los caudales en determinados puntos todavía no están claros. La falta de medidores en muchos de los barrancos que aquel día bajaban llenos dificulta saber cuánta agua arrastraban las ramblas que cayeron sobre una Horta Sud desprevenida. Los últimos estudios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) revelan que el Poyo a su paso por Picanya llevaba unos 3.400 metros cúbicos por segundo, un caudal equivalente al que lleva el Tajo en su desembocadura en Lisboa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un caudal como siete veces el Tajo arrasó Picanya

Un caudal como siete veces el Tajo arrasó Picanya