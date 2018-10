¿Y si el juez fuera un robot? Un catedrático valenciano asegura que la robótica podría dictar ya resoluciones judiciales, que agilizaría la oficina judicial y reduciría los órganos jurisdiccionales EUROPA PRESS VALENCIA Jueves, 11 octubre 2018, 10:55

El catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de València José Bonet ha analizado en un artículo científico las potenciales aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en la tramitación judicial y concluye que la robótica permitiría automatizar la oficina judicial en los casos que más retraso provocan, como admisión y señalamiento, y su implementación reduciría el número de órganos jurisdiccionales, según ha informado la institución provincial.

Al respecto, Bonet ha explicado que un robot ya podría dictar resoluciones «obviamente las más sencillas, como las de inadmisión por falta de ciertos requisitos», pero no observo impedimentos para que algún día pueda dictar sentencias, «incluso valorando pruebas contradictorias». No obstante, considera que lo que no podría hacer será crear o hacer avanzar la jurisprudencia.

Basándose en el informe del Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo de 27 de enero de 2017, sobre las cuestiones jurídicas vinculadas a la robótica y la IA en la Unión Europea, el profesor de la Universitat destaca que la incorporación de la tecnología en el ámbito judicial va en aumento. «Continuará con máquinas inteligentes y autónomas, con capacidad de ser entrenadas para pensar y tomar decisiones», apunta el experto.

Para el catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de València la novedad del trabajo publicado es que «todavía no se había reflexionado sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito judicial y del proceso, como instrumento a través del cual se va a ofrecer tutela pública -y en ocasiones, privada- de los derechos».

Automatización de las oficinas judiciales

Así, entre las ventajas citadas, se dará la automatización de las oficinas judiciales en procesos como los actos de comunicación y de notificación, de forma que «los tiempos perdidos en el reparto, la apertura de procedimiento, el señalamiento o la notificación, podrán pasar a la historia».

También la organización territorial de los órganos jurisdiccionales se vería modificada por la aplicación de la robótica. Según Bonet, «las vistas, audiencias y comparecencias virtuales restan relevancia a la proximidad física al órgano judicial y con ello la competencia territorial tendría menos importancia que actualmente o incluso podría desaparecer».

El profesor de la Universitat de València también remarca la posibilidad futura de que un robot pueda tomar decisiones autónomas, y con ello las responsabilidades propias y la disminución de las ajenas, lo que abre el camino a derechos y obligaciones para los robots. «Esto, en el ámbito procesal, supondría reconocerle capacidad para ser parte y de actuación procesal», ha señalado.

Otra de las conclusiones que aporta el investigador valenciano se refiere a que un robot podrá actuar como mediador, «principalmente advirtiendo de las ventajas generales y concretas de un pacto de mediación, así como los inconvenientes de lo contrario, y, sobre todo, por la posibilidad de hacer una predicción del resultado en caso de acudir a la vía judicial automática«.

Otro de los campos en los que el investigador anuncia que se deberá avanzar es en garantizar el respeto de valores como la seguridad, la vida, la integridad física, la intimidad, la dignidad y la autonomía de los seres humanos por parte de los robots que puedan participar en la tramitación judicial.

En este sentido, José Bonet destaca la importancia del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Inteligencia artificial: «las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad», publicado el 31 de agosto de 2017.