Decenas de voluntarios limpian el barro en Utiel. EFE/Álvaro del Olmo

Los casos de estrés post traumático en la zona dana se disparan un 170% tras la tragedia

Sanidad va a crear en Picanya un centro de referencia regional de atención al trauma complejo para atender los pacientes más graves

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:52

El tsunami que provocó la dana no sólo arrasó vidas, viviendas y calles. También ha dejado un enorme impacto en la salud mental de los ... valencianos, sobre todo en esa zona cero. Tanto es así que los casos más graves, los de estrés post traumático, se han disparado un 170% después de la tragedia, en comparación con los que había antes en las poblaciones afectadas. Y casi el mismo porcentaje es el que aumenta también el estrés agudo, por lo que los datos constatan un importante problema en este campo.

