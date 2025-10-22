Los casos de estrés post traumático en la zona dana se disparan un 170% tras la tragedia

El tsunami que provocó la dana no sólo arrasó vidas, viviendas y calles. También ha dejado un enorme impacto en la salud mental de los ... valencianos, sobre todo en esa zona cero. Tanto es así que los casos más graves, los de estrés post traumático, se han disparado un 170% después de la tragedia, en comparación con los que había antes en las poblaciones afectadas. Y casi el mismo porcentaje es el que aumenta también el estrés agudo, por lo que los datos constatan un importante problema en este campo.

Según los datos que ha hecho públicos este miércoles Sanidad, el número de pacientes atendidos entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 en la zona dana ha sido de 887 personas, muy superior a los 328 que hubo en el mismo periodo del año anterior, tal y como ha presentado el director general de Salud Mental, Bartolomé Pérez, en el balance cuando se va a cumplir un año de la tragedia. «Es un número alto pero menor del que se podía esperar por la tragedia que fue», ha señalado. Ese 170% de aumento contrasta mucho con el incremento promedio del resto de la Comunitat, que es del 18%, lo que supone una gran diferencia y habla por sí solo de la afectación de quienes sufrieron en primera persona la inundación y sus consecuencias.

Desde la conselleria han dejado claro que no hay «ningún problema de accesibilidad ni de listas de espera» en los centros de salud mental, y que todos los pacientes con estos problemas, se detecten en consultas o en cribados, se tratan por los profesionales que ha puesto el sistema público en las zonas dana. Estos son los casos más graves, pero también preocupan mucho los de estrés agudo, el segundo escalón en importancia, que también se disparan un 171% y pasan de 310 el año anterior a los 842 del actual periodo, mientras que en el resto de la región sólo han aumentado un 6%.

Sin embargo, Pérez ha destacado que las autolesiones que se han visto en las urgencias hospitalarias de gente procedente de zonas dana se ha reducido. «En esa zona en los últimos años iban subiendo esas cifras, pero ahora tenemos un descenso del 8% si comparamos con el año anterior, es un dato positivo porque esperábamos que fuera al revés», ha declarado el director general de Salud Mental.

La asistencia general en salud mental en los centros de la zona cero se ha incrementado un 3,5%, «pero ahora el estrés agudo tiene más peso, es más frecuente que antes», detalla Pérez, que añade que con el aumento de profesionales, el ratio de consultas por paciente «ha mejorado de forma importante», ya que en la zona dana en un año se ha incrementado «un 60% la plantilla» de salud mental.

Por su parte, Sanidad va a crear en Picanya un centro de referencia regional de atención al trauma complejo. Será en la Alquería de Moret y estará listo a finales de 2026. «Es una ventana de oportunidad, tendrá profesionales muy especializados y capacitados. La idea es crear puestos pero tenemos muy buenos profesionales, sea trauma de dana o de otros colectivos, como violencia a la mujer o niños», dice Pérez. El número de plantilla no se ha concretado aún, pero el director general ha destacado que «no es un problema presupuestario».