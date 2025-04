Casa Caridad construirá en Valencia un centro de acogida sólo para mujeres por el aumento de los casos de exclusión

Juan Sanchis Valencia Sábado, 12 de abril 2025, 00:56 | Actualizado 01:38h. Comenta Compartir

«Creo que las mujeres necesitan espacios específicos para ellas y seguros porque vienen con con una problemática adicional a la que tienen los hombres en cuanto a, por ejemplo, agresiones. Vienen con mucho miedo». Son palabras de Elena Sánchez Calvo, la nueva presidenta de Casa Caridad y la primera mujer en ocupar el cargo. Con esta declaración, la nueva mandataria deja en claro uno de sus objetivos que es crear un recurso específico para ellas y sacarlas de la Petxina donde ahora, aunque en instalaciones separadas, conviven con los hombres.

En este sentido, la centenaria institución caritativa tiene el objetivo de construir un centro de acogida temporal para mujeres exclusivamente con sus peculiaridades propias. Casa Caridad ya ha comprado el solar y todo está dispuesto para empezar las obras. El proyecto se ha demorado a causa de la dana que ha exigido un esfuerzo adicional a la entidad.

Sánchez ha indicado que «es verdad que cuando paseas por los pasillos o por el comedor ves que ellas se esconden, se van a los rincones, se nota el miedo en las caras de estas mujeres y se arropan entre ellas». «Para mí es una prioridad que tengan un recurso distinto y específico solo para mujeres y atendidas por personal especializado para que dispongan de una atención adecuada», ha puntualizado.

«Este año con la con la dana hemos tenido que atender la emergencia porque ha sido descomunal y estamos en un paréntesis porque aunque ya no es ni primera ni segunda ni tercera noticia, cada vez que vamos, las personas que están allí nos dicen 'no nos olvidéis'. Y desde luego, mientras nosotros oigamos esa frase, estaremos atendiendo a las personas de la dana. Yo creo que los proyectos nuevos ya los dejaremos para después de verano», ha señalado Elena Sánchez.

Otro de los objetivos que se ha marcado la nueva presidenta es atender la soledad, «una pandemia de nuestra época y afecta tanto a hombres como a mujeres. Lo vemos en el centro de convalecientes de personas que con el alta médica no pueden ir a la calle y no tienen nadie que les cuide. Lo palpamos en los usuarios que están aquí».

Entre los objetivos de Sánchez, se encuentra que «sobre la base tan sólida que tenemos en Casa Caridad de una entidad que es independiente, que no tiene connotación ni política ni religiosa, con total transparencia, auditada, que lleva Valencia por bandera por todo el mundo, una sociedad eh eminentemente privada, sobre esas bases tan sólidas queremos buscar ahora nuevas formas, tanto de voluntariado corporativo, de innovación, de nuevas tecnologías y sobre todo abrir las puertas de la entidad a la sociedad valenciana, hacerla más participativa y vincular a los jóvenes que son los que menos nos conocen».

«Mi objetivo fundamental es que la juventud valenciana y las empresas jóvenes, las startups, se acerquen a Casa Caridad, la conozcan y estoy segura de que en cuanto la conozcan les va a encantar», resalta la mandataria. Sánchez ha expresado que «no creo que esté aquí por ser mujer, desde luego, pero sí que es verdad que igual tenemos una visión femenina más sensible a ciertos usuarios, por ejemplo, los niños, ya que teniendo tres hijos me conmueve mucho o las mujeres».

Uno de los proyectos de los que se siente más orgullosa es el Proyecto Fénix, «un paso intermedio entre lo que sería un centro de acogida temporal y la vida normalizada que llevamos todos. Son pisos que son supervisados por un trabajador social, un integrador social y un psicólogo y son personas que normalmente han pasado por alguno de los recursos nuestros o bien a través de los centros de acogida temporal, Pechina o el comedor».

El primero de ellos es el que se encuentra en la calle Sanchis Bergón, con 44 plazas, «y ahora con fondos propios se compraron 13 pisos más en Torrent para este proyecto, pero que por urgencia y por la dana ahora mismo están siendo utilizados por personas afectadas por las inundaciones con muchísimo éxito. Hay 62 personas. En total, en el proyecto Fénix hay unos 114 personas en los distintos pisos supervisados que tenemos».

Cuando Elena Sánchez empezó como voluntaria en 2010 en Casa Caridad las mujeres eran la excepción. Ahora ha cambiado y ya son el 54% de las atenciones. El año pasado la cifra de personas atendidas fue de 4.678. «La mayoría son mujeres que tienen una problemática adicional a lo que es un hombre en situación de riesgo de exclusión social. Porque tienen agresiones sexuales o físicas y por eso muchas veces tienen que consumir determinadas sustancias por la noche para permanecer despiertas y que no las agredan», ha puntualizado.

Por otro lado, apunta que la sociedad valenciana es« generosísima. Nosotros siempre que hemos pedido ayuda, desde luego nos han respondido. No hay más que ver lo que pasó en el incendio de Campanar y no hay nada más que ver lo que pasó de la dana, que incluso la juventud, que muchas veces se habla de la juventud, como que está otra cosa, como que van vive muy rápido, que no se involucra».

