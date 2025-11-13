Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
Fachada de Casa Caridad. LP

Casa Caridad celebra la VI edición de sus premios tras cinco años de ausencia

Arturo Valls, el Mercado Central de Valencia, la Fundación para la Promoción de Acciones Solidarias, EY, Cecotec y Luis Miralles, ex presidente de la entidad, son los galardonados

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Casa Caridad celebrará el próximo jueves 20 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Fundación Bancaja, la VI edición de los Premios Casa ... Caridad, una cita muy esperada que vuelve tras cinco años de pausa para rendir homenaje a personas, entidades y empresas que han contribuido de forma decisiva a la misión de la institución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  8. 8 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  9. 9

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  10. 10 Desmantelan el parque de la araña del Jardín del Turia tras permanecer casi dos años cerrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Casa Caridad celebra la VI edición de sus premios tras cinco años de ausencia

Casa Caridad celebra la VI edición de sus premios tras cinco años de ausencia