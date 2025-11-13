Casa Caridad celebra la VI edición de sus premios tras cinco años de ausencia

Casa Caridad celebrará el próximo jueves 20 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Fundación Bancaja, la VI edición de los Premios Casa ... Caridad, una cita muy esperada que vuelve tras cinco años de pausa para rendir homenaje a personas, entidades y empresas que han contribuido de forma decisiva a la misión de la institución.

El acto supondrá un emotivo reencuentro con una tradición que reconoce el valor de la solidaridad, el compromiso y la esperanza. Durante este tiempo, Casa Caridad ha afrontado grandes desafíos, como la pandemia de la Covid-19 o la dana del pasado año, cuando atendió a más de 20.000 personas afectadas por la riada. En momentos como estos la entidad ha reforzado su atención a las personas en situación de vulnerabilidad sin cerrar ni un día sus puertas y sin descuidar su labor habitual.

«Estos premios son un símbolo de agradecimiento a quienes caminan junto a nosotros. Representan el espíritu de una Casa que, desde hace casi 120 años, sigue abriendo sus puertas cada día para ofrecer apoyo, acompañamiento y oportunidades», destaca Elena Sánchez, presidenta de Casa Caridad.

En esta edición, Casa Caridad reconocerá el trabajo de personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, han contribuido a mejorar la vida de quienes más lo necesitan y a difundir los valores de la entidad.

El Premio a la Difusión recaerá en Arturo Valls, por su trayectoria profesional y por su compromiso con la comunicación social. Su cercanía y su capacidad para conectar con el público han ayudado a visibilizar causas solidarias y a transmitir la importancia de implicarse en la construcción de una sociedad más empática y comprometida. Durante la dana, Valls contribuyó a dar voz a la labor que Casa Caridad estaba realizando en aquellos días, ayudando a canalizar la solidaridad ciudadana. No es la primera vez que ha prestado su apoyo a la entidad, que ha encontrado en él un aliado sensible y comprometido con quienes más lo necesitan.

El Premio al Voluntariado Corporativo se entregará a EY, por su implicación constante con Casa Caridad a través de acciones de voluntariado empresarial. Su equipo ha colaborado en diferentes proyectos de apoyo directo, demostrando que la responsabilidad social es una parte esencial de la cultura corporativa y que las empresas también pueden ser agentes activos del cambio.

El Premio a la Fidelidad reconocerá la colaboración del Mercado Central de Valencia, un aliado histórico de la entidad. Su apoyo continuado, especialmente en el suministro de alimentos frescos y en campañas solidarias, ha sido fundamental para garantizar la atención diaria en los comedores sociales y centros de acogida.

El Premio al Compromiso Social será para la Fundación para la Promoción de Acciones Solidarias. A lo largo de los años, ha colaborado estrechamente con Casa Caridad en el ámbito de la educación infantil, impulsando la igualdad desde la primera infancia. Durante la dana de Valencia, realizó una donación extraordinaria que permitió poner en marcha el Proyecto Fénix Torrent DANA, con el que se adquirieron 11 viviendas para familias afectadas. Un gesto que demuestra que la solidaridad sostenida y comprometida puede transformar vidas.

En esta edición, se entregará también un Premio al Compromiso Empresarial Especial Dana a Cecotec, una empresa que, además de verse afectada por la riada, colaboró activamente en la respuesta de emergencia que Casa Caridad desplegó tras la catástrofe. Su apoyo logístico y humano fue clave para atender a miles de personas afectadas y para canalizar la ayuda con eficacia y rapidez.

Por último, el Premio Extraordinario al Voluntariado se otorgará a Luis Miralles, quien ha dedicado treinta años de su vida a Casa Caridad. Durante su presidencia, lideró la institución en momentos tan complejos como la pandemia y la dana, demostrando una entrega ejemplar, una gestión comprometida y una profunda sensibilidad hacia las personas atendidas. Su cercanía, su humanidad y su capacidad de liderazgo han dejado una huella imborrable en la historia de Casa Caridad.

La ceremonia será un momento de reencuentro para la gran familia de Casa Caridad y para todas las personas, empresas y entidades que han caminado junto a la institución a lo largo de los años.

Más allá del reconocimiento individual, los premios quieren poner en valor la fuerza colectiva de la solidaridad y el compromiso compartido que hacen posible que Casa Caridad siga ofreciendo oportunidades a quienes más lo necesitan.

«Después de cinco años, queríamos recuperar estos premios para agradecer y celebrar. Porque cada persona y cada entidad premiada representan una forma distinta de compromiso, pero todas comparten el mismo propósito: ayudar a construir una sociedad más justa», subraya Elena Sánchez.