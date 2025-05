La cartera rural, mucho más que repartir paquetes

A. Talavera Albalat Lunes, 19 de mayo 2025, 00:33 | Actualizado 00:46h. Comenta Compartir

Todo el mundo en Albalat conoce a Mayra, la cartera. La saludan todos los vecinos, a pie, en bici o en coche. «Qué fas per ... ací?», le pregunta un hombre cuando se la encuentra por un camino más alejado del casco urbano. Yes que Mayra Gómez es más que una simple cartera rural, es una parte importante de la comunidad local desde hace años. Ella también conoce a todos en su pueblo adoptivo y por eso no cambia este puesto por una en una ciudad. «Me gusta mucho más el servicio rural, conoces a todo el mundo y es más cercano», comenta esta cartera que antes estuvo destinada en Algemesí, allí su trabajo se limitaba al reparto ahora realiza muchas más funciones y las hace a domicilio con la PDA. Recogida de paquetes, pago de multas, de recibos, venta de lotería... en la misma puerta de casa y facilitando el acceso a los vecinos más mayores que tienen problemas de movilidad.

Este afán de ayudar a sus vecinos hizo que cuando Correos puso en marcha el servicio de asistencia a domicilio a los afectados por la dana, Mayra no dudara en apuntarse. «Me lo propusieron y no tuve ningún problema. Nos dieron un portátil e íbamos por las casas que lo solicitaban», recuerda esta cartera que conforme ayudaba a una persona en la calle, el resto de vecinos le pedían que al día siguiente fuera a su casa también. De esta forma hizo un recorrido por las zonas más afectadas por la dana de la Ribera Baixa, Benicull, Polinyà, Riola... En cada vivienda podía ver con sus propios ojos la marca de la catástrofe y escuchar las historias más duras. «Llegabas a casa destrozada porque te contaban que lo habían perdido todo y lo podías ver porque tenían toda una vida tirada en la calle llena de barro», comenta esta cartera. Al igual que ella muchos de sus compañeros regresaban a la oficina de Algemesí, una de las poblaciones más afectadas, tras la jornada laboral llorando por todo lo que habían visto y oído en sus recorridos diarios por la devastación de la dana. El inicio de la jornada tampoco era mucho mejor durante las primeras semanas tras el parón obligado por la inundación. Mayra debía acudir a la oficina de Algemesí, de la que depende esta cartera rural, para recoger los paquetes, cartas y notificaciones del día. «Tenía que aparcar a las afueras porque no se podía entrar con el coche e ir andando hasta la oficina. Luego iba arrastrando el carro por las calles llenas de barro. Nos dijeron que lo primero era la seguridad pero te sabía mal porque hacía mucho tiempo que no habías repartido y había cartas pendientes importantes como las del hospital», señala la cartera. Y es que para la gente que no podía desplazarse, la visita de Mayra era una vía para desahogarse y realizar otros trámites. Además de ofrecer la gestión de las solicitudes en el domicilio, las carteras y carteros de Correos también sirvieron de instrumento para detectar todo tipo de necesidades de las vecinas y vecinos afectados, de modo que se pueda informar de ellas a las autoridades competentes y darles una solución. Noticia relacionada Dos de cada cinco jóvenes de la zona dana tiene dificultades para concentrarse en los estudios La mejora tecnológica progresiva de los terminales portátiles para el reparto rural ofrece la posibilidad de operar como una extensión de una oficina postal, lo que permite una mayor capacidad para ofrecer productos y servicios a los habitantes del ámbito rural. Correos está mejorando la eficiencia en los territorios menos poblado, facilitando la accesibilidad a nuevos servicios de las personas que residen en él. De este modo, los carteros y carteras rurales adquieren protagonismo como figuras facilitadoras de la vida en los territorios menos poblados y acceso reducido a servicios, sobre todo para los habitantes de las poblaciones más pequeñas y peor comunicadas.

