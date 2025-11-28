Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de Catarroja invita a Pradas y Vilaplana a declarar otra vez
Un momento de la celebración. LP

Cáritas agradece a las empresas colaboradoras su labor durante la dana

En el acto participaron más de 200 representantes de 180 firmas colaboradoras

R. V.

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Cáritas Diocesana de Valencia celebró este jueves un acto de agradecimiento a las 582 empresas que colaboraron con su Campaña de Emergencia tras la dana y que han hecho posible, junto a los más de 49.000 colaboradores particulares poner en marcha su Plan de Recuperación. En el evento, presidido por el obispo auxiliar de Valencia, Arturo García, participaron, además, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro y más de doscientos representantes de unas 180 empresas colaboradoras.

En el acto, que fue presentado por el periodista Pere Ferrer Sanchis, se realizó una mesa redonda que fue moderada por Begoña Puigmoltó Lassala, de Feria Valencia, con la participación de Francisco Alós Alabajos, de Caixa Popular, Ignacio Pérez-Carasa de Alsa, Mª Teresa González García de Bollo Natural Fruit y Carmen Jover Espí de Aitex, que compartieron experiencias de colaboración, del impacto generado y los recursos invertidos en la recuperación.

Asimismo, se pudo escuchar el testimonio agradecido de Ester Albors, de Textiles y Tapizados Valencia, una de las empresas afectadas por la DANA que han podido recuperar su actividad gracias al apoyo de Cáritas Valencia.

Durante el último año, gracias al Plan de recuperación, Cáritas ha podido acompañar a más de 21 900 personas y a 313 negocios, con una inversión de más de 29 millones de euros.

