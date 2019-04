El cangrejo azul en Valencia: por qué es tan apreciado Esta especie no está considerada invasora y ha pasado de ser una amenaza a un manjar y una oportunidad de negocio en La Albufera LAS PROVINCIAS Martes, 2 abril 2019, 11:18

El cangrejo azul ha pasado de convertirse en una amenaza a ser una oportunidad de negocio y un manjar para degustar. Esta especie, que no está considerada invasora, fue detectada por primera vez en el año 2015 en La Albufera y en poco más de dos años está empezando a ser una línea de negocio interesante para completar la pesca tradicional ambulante y de la anguila.

Cómo es el cangrejo azul: características y cuánto vive

Se le conoce como cangrejo azul por el tono de sus pinzas en los machos, ya que las hembras las tienen rojas -cada una de ellas puede poner entre 700.000 y dos millones de huevos-. Su caparazón puede superar fácilmente los 20 centímetros de ancho y un kilo de peso. Sus potentes pinzas le permiten que prácticamente no tenga depredadores: sólo los pulpos pueden hacerle frente. Con sus pinzas destroza las redes de los pescadores, lo que ha provocado que se den ayudas para comprar redes más resistentes para poder pescar cangrejo azul en Valencia. Un cangrejo en su hábitat natural suele vivir entre 3 y 12 años, aunque algunas especies (los cangrejos ermitaños) pueden llegar a vivir hasta 30 años.

Qué come el cangrejo azul

El cangrejo azul come pescado vivo. Este voraz cangrejo se alimenta de crustáceos, peces, moluscos y algas. puede comerse medio millar de almejas en un sólo día. De momento no han detectado una mortandad de anguilas en las nasas, los aparejos que usan para estas capturas. No está considerado una especie invasora, aunque está reduciendo la producción de tellinas.

Dónde vive el cangrejo azul

El cangrejo azul procede del litoral occidental de América, entre Nueva Escocia y Argentina. Le gusta habitar las costas templadas como la valenciana, en aguas de bahías, lagunas y desembocaduras de ríos. En las playas se encuentran a profundidades de entre 40 centímetros y dos metros, por lo que, incluso, podría herir a algún bañista, por lo que su reproducción en masa no sería un buen complemento para el turismo valenciano. Este tipo de animal se ha habituado a vivir «tanto en agua de mar como dulce», por lo que las entradas de la Albufera son los accesos perfectos para llegar al humedal. También se desplazan por las canalizaciones y llegan hasta los campos de arroz y los embalses.

Zonas donde encontrar el cangrejo azul en España

La expansión de este crustáceo está teniendo especial incidencia en la provincia de Castellón por su proximidad con Cataluña, donde ha arrasado con los berberechos y las almejas después de prácticamente adueñarse del delta del Ebro; pero también empieza a preocupar su proliferación en la costa valenciana, especialmente en La Albufera, la desembocadura del Júcar y en l'Estany de Cullera.

Precio del cangrejo azul

A lo largo del año se suele pagar a seis euros el kilo, un precio que baja en verano porque surge competencia de pescadores de Grecia y el delta del Ebro, entre otros lugares del Mediterráneo. En Mercavalencia se vende entre 4 y 5 euros el kilo a partir de la primavera.

Recetas y utilidad en la cocina del cangrejo azul

Los que lo han probado dicen que tiene buen sabor, incluso con un arroz. Esto hace que sea una esperanza de negocio más para los 70 pescadores que siguen en activo en El Palmar.

Temporada de pesca y captura del cangrejo azul

La temporada de pesca en la Albufera va desde el 1 de octubre hasta el 31 de agosto, aunque este tipo de capturas pueden hacerse el resto del año.

Producción y venta del cangrejo azul en Valencia

Mientras que en la temporada 2016/17 se contabilizaron 1.914 kilos en capturas comercializadas, en la presente se ha llegado ya a los 4.257 kilos. De anguila, el animal más simbólico del parque natural por su cotización gastronómica, se espera llegar a algo más de 5.000 kilos. Por lo normal se lo llevan todo proveedores de Mercavalencia, aunque también se vende a compañías de países del Este, donde es un producto muy apreciado.